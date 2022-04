Familia perdió todo con el temporal y pide ayuda para arreglar su vivienda

Walter, su esposa y sus seis hijos viven en una precaria vivienda del barrio El Radar de Paraná. Producto de los fuertes vientos y lluvias que se registraron en la noche del miércoles, perdieron todo lo que tenían.“No podemos seguir viviendo así, necesitamos solucionar esto”, expresó Walter ay mencionó que en reiteradas ocasiones se comunicó con el área de Defensa Civil, pero “solo nos dieron agrotileno y un bolsón de comida, pedimos una solución permanente”.Walter detalló que producto de las fuertes lluvias “se mojaron todas las cosas, fue un momento de mucha desesperación porque no sabíamos qué hacer con los niños”. Además, destacó que la zona donde viven es intransitable, “muchos de los vecinos sacan los autos unas cuadras porque “es imposible pasar, no llegan ni las ambulancias”.En tanto su esposa, había manifestado a este medio que “la casa es insalubre, vivimos con nuestros seis hijos: Gabriel de 12años, Josias de 11 años, Allegelly de 10 años, Wendy de 4 años, Walter de 1 año y 10 meses y Wilson que tiene tres días días de nacidoSobre las condiciones de la vivienda, Walter indicó que “es una casilla de 4 x4, y está hecha de chapas, toldos y algunas maderas, se llueve por todos lados y tenemos muy pocas cosas. Dormimos cinco en una cama de dos plazas porque no nos entra otra cama”.En este sentido, destacó que “no tenemos baño, hacemos nuestras necesidades en un pequeño balde, es una situación horrible y quiero que mis hijos tengan un mejor pasar”.Walter informó que trabaja de albañil y cobra una asignación familiar, pero “el dinero no alcanza, son tantos niños que no hay manera” y contó que quieren agrandar un poco más la casa para que los chicos puedan tener su camita, necesitamos chapas y algunas maderas para mejorar un poco”.Finalmente, Walter dejó su número de teléfono por si alguien se ofrece a ayudarlo: 343 611 6668