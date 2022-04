Suspendieron a la rectora de una escuela en Paraná por denuncias de padres

Lo que dijeron los padres el 21 de noviembre pasado a Elonce

El Consejo General de Educación (CGE) dictó la apertura de un sumario y la suspensión transitoria con goce de haberes de la rectora de la Escuela de Educación Técnica N° 3 Teniente Luis Cenobio Candelaria, de Paraná, por presuntas irregularidades en sus funciones.La rectora sometida a investigación es Lydia Alejandra Caffaro, cuyo caso fue noticia en noviembre de 2021 cuando un grupo de madres denunció agresión con cuchillos y que un chico perdió un diente en una escuela , según indicaron en aquel momento a. Los hechos de violencia registrados en el establecimiento de la Base Aérea de Paraná también fueron expuestos en la Dirección Departamental de Escuelas.Así, mediante la resolución N° 1242, del 7 de abril de este año,Ante las denuncias de algunos padres intervino la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná solicitando se suspenda a la rectora “debido a que en el 2021: pases de los alumnos a otras Instituciones organizados y ordenados por el propio Establecimiento Educativo, alumnos suspendidos de sus clases presenciales como medida disciplinar y suspensión de la medida escolar. Que además, se expresa que en julio de 2021 la madre de un alumno solicita la intervención de la Supervisión, manifestando un abuso de Autoridad por parte de la Rectora del Establecimiento, debido a que se obligó al menor a cambiarse de Institución, debiendo ‘aceptar’ el pase a otro establecimiento”.Se mencionó que posteriormente, en octubre de 2021, “se manifiesta que padres de un alumno, se reúnen con la Supervisión, e informan que su hijo es golpeado en el cuerpo, que sufre ahorcamientos. El menor identificó a los autores de estos hechos y se procedió a cambiarlo de curso. Al pasar esto, los padres manifiestan que dicha iniciativa no cumplió con sus fines, dado que en el otro curso comenzó a ser hostigado por otros estudiantes. Además, los padres agregan que el joven habría recibido cortes en el brazo con algún elemento de filo cortante, en horas de talleres y a manos de sus compañeros”.Luego se agrega que en noviembre de 2021 dos madres se presentaron en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná debido a que sus hijos fueron sancionados por la Rectora del Establecimiento, prohibiéndoseles a los mismos el ingreso a la escuela. “Que en el transcurso del citado mes, la Rectora Caffaro decidió, sin contar con autorización de la Supervisora, en fecha 10 de noviembre de 2021, suspender la actividad educativa por motivos de ‘desinfección por alacranes en los talleres’. No obstante, ello fue conocida la intención de un grupo de padres en hacerse presentes en las puertas de Establecimiento (en esa misma fecha), junto a los medios de comunicación a efectos de reclamar por las situaciones de conflictividad e irregularidades que se vienen dando en el Establecimiento. La desinfección no fue llevada a cabo, dado que la solicitud de intervención no se realizó en tiempo y forma”, dice más adelante la resolución difundida porAsí las cosas, la Dirección de Asuntos Jurídicos del, en cuanto establece que el Rector debe: “a) facilitar mediante el encuadre en la legislación vigente, la tarea integral de la institución; b) generar un clima de trabajo que favorezca la aparición de iniciativas y la tolerancia al conflicto y la frustración; c) crear un ambiente escolar que potencie la enseñanza y el aprendizaje”.Por tanto, se concluyó que “las supuestas actitudes de la Sra. Caffaro resultan violatorias de lo dispuesto por el Decreto N° 155/62 IF-MHE y E ‘Estatuto del Docente Entrerriano’, Artículo 6°, Incisos a) “Desempeñar con dignidad, eficacia y lealtad las funciones inherentes al cargo”, c) “Respetar la jurisdicción técnica, administrativa y disciplinaria, así como la vía jerárquica» d) “Observar la conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividades que afecte la dignidad docente. ”, f) “Cumplir los reglamentos y disposiciones que se dicten para la mejor organización y gobierno de la enseñanza” y g) “Procurar que el ejercicio de su actividad se realice en las mejores condiciones pedagógicas, de local, de higiene y material didáctico”.Ahora,, a saber: “No permitir el ingreso de estudiantes al citado Establecimiento Educativo; negligencia a la hora de tomar decisiones para resolver las situaciones de violencia en la Institución; disponer sin autorización la suspensión de clases en el Establecimiento Educativo; y sugerir el traslado de estudiantes a otros establecimientos”.En la resolución se resalta que el proceso se abre “con el objeto de aclarar las cuestiones planteadas, comprobar la existencia de una irregularidad administrativa, reunir las circunstancias que puedan influir en su calificación, practicar las medidas conducentes a su esclarecimiento, posibilitar el ejercicio del derecho de defensa, y determinar los elementos de juicio indispensables para su juzgamiento”.El 21 de noviembre pasado, padres se reunieron frente a la Escuela E.E.T. 3 "Teniente Luis Cenobio Candelaria" para denunciar hechos de violencia registrados en el establecimiento de la Base Aérea de Paraná.Carolina Godoy, mamá de un alumno de primer año segunda, dijo aque “el nivel de violencia adentro de la escuela es insostenible. Lo que le pasó a mi hijo de 12 años el martes estaba hablado. Se nos aseguró que dentro de la institución no le iba a pasar anda”.Al respecto, detalló que “estaba en hora libre esperando el ingreso a taller. Fue atacado por otro chico mayor, de 16 o 17 años. Lo tomó del cuello en un pasillo y lo quiso ingresar a un aula donde había otros alumnos. Pudo zafar y se fue con los compañeros”.Sin embargo, “al rato volvió y le pegó dos piñas en la cara, le lastimó la boca, la nariz y perdió un diente”.“Mi hijo me avisó, lo encontré sentado en Rectoría, acompañado por una asesora, todo ensangrentado, descompuesto. Él me explicó lo que pasó. La escuela hizo un acta y se llamó al servicio de emergencia que nunca llegó. Estaba emocionalmente afectado, dolorido y descompuesto”, por lo cual se lo llevó a su casa.Contó que “esto empezó con un chico que a mediados de septiembre fue puesto en el curso de mi hijo porque tenía problemas con quienes eran sus compañeros. Apareció con un celular que supuestamente era encontrado, pero lo había robado. A mi hijo y a otros chicos los llamaron a Dirección para preguntar sobre el aparato. Ahí empezaron a suceder estas cosas”.La mujer lamentó que “esto le frustró su sueño, porque no puedo seguir mandando a mi hijo acá. Siempre su sueño fue hacer la carrera de militar, pero eso no va a poder ser. Mi hijo tiene 12 años, no puede ser que no haya un preceptor o alguien mirando. No lo cuida nadie, denunció”.Por su parte, Roxana Brodsky mamá de un compañero, refirió que “hay muchos casos de violencia, pero nos han dicho que dentro del ámbito escolar los chicos no deberían sufrir ningún peligro”, pero los sucesos de este tiempo “se fueron incrementando”.Enseguida afirmó que “hubo agresión con cuchillos en los baños. Hoy los padres no tenemos acceso a la escuela y la rectora no quiso atender al padre del nene agredido”.“Tenemos que retirar a nuestros hijos que son educados porque quedan a merced de esta gente. No te da seguridad traer tus chicos a esta escuela. Las nenas son acosadas. Esperamos que la rectora digan qué protocolo van a aplicar y que se tomen determinaciones con estos chicos problemáticos”, enfatizó.Tamara Benítez, mamá de un alumno de primera cuarta contó que “mi hijo viene sufriendo bullying. Lo empecé a notar raro y empecé a investigar su celular y con los compañeros. Me fui enterando se le burlaban por cómo vestía, por su pelo o por una verruguita en el ojo”.“Revisé su celular y el lunes encontré un video donde lo golpeaban en el baño de talleres. Fue en septiembre y el profesor lo sabía. Por qué no avisó”, cuestionó.“A él le encanta estudiar y va súper bien en la escuela. Ahora tenemos que sacarlo por culpa de los demás”, sostuvo Benítez, quien dijo que luego de que ella planteara la situación en la escuela “hasta el viernes suspendieron a los agresores. Estoy tranquila por estos días. Ayer todo el curso estaba feliz por eso, porque los molestan a todos”, completó.