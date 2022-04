Complejo termal en Paraná: qué pasó con el proyecto y qué aportaría a la ciudad

En Entre Ríos hay 16 complejos termales, distribuidos en cinco corredores. Combinan la tranquilidad de la naturaleza y los beneficios de los minerales naturales. El producto es uno de los principales atractivos por el cual una gran cantidad de visitantes eligen la provincia año a año.



Las aguas termales emergen directamente desde las capas subterráneas de la Tierra con temperaturas mayores a las de nuestra superficie. Sus minerales producen una incontable lista de beneficios para el cuerpo y el espíritu. Es por ello, que muchas personas lo eligen como medicina alternativa para beneficiarse de sus excelentes resultados.



La ciudad de Federación fue la primera localidad en construir un pozo termal, hace más de 30 años. Con visión de futuro y perspectiva moderna, este destino pasó de ser dependiente de la producción forestal, a convertirse en una ciudad turística, gracias a su parque termal. Entre las localidades que actualmente cuentan con termas están: La Paz, María Grande, Victoria, Basavilbaso, Villaguay, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Concepción del Uruguay, Colón, San José, Villa Elisa, Concordia y Chajarí.



En este marco, es llamativo que la capital entrerriana no posea su centro termal. Hace varios años, surgió un proyecto para montar un complejo en la zona de la Toma, pero no hubo consenso social y la idea quedó en suspenso.



Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, opinó que cuantos más productos turísticos tenga la ciudad para ofrecer, la industria del turismo “va a ir creciendo y también la ciudad en su posicionamiento”.



En declaraciones al programa Entrevistas de Elonce, recordó que “en su momento cuando estuvo instalado muy fuerte el tema de las termas, en Paraná hubo un inconveniente con los ambientalistas; se iba a hacer en el predio cerca de la Toma”. Para retomarlo “habrá que hacer todos los estudios y tareas necesarios para ver si se puede avanzar o no sobre un producto turístico más”.



En este sentido, Cabrera mencionó que “detrás de cualquier producto que se brinde al turista, de cómo uno venda la ciudad, viene atado lo que se llama la industria del turismo. Quienes emiten los turistas a nuestra ciudad son los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y cuantos más productos turísticos tengamos para ofrecer, la industria va a ir creciendo y también la ciudad en su posicionamiento”. Y agregó: “Seguramente alrededor de las termas habrá una inversión en hotelería y gastronomía y un posicionamiento de la ciudad con un nuevo producto”.



“A esto hay que sumar la creación de nuevas fuentes de trabajo y sustentable. El turismo, la gastronomía y la hotelería, es una industria del servicio lo cual genera muchos puestos de trabajo”, remarcó.



Consultado sobre el proyecto termal que surgió hace unos años en Paraná, Cabrera recordó que “en su momento el producto estuvo muy lanzado, pero se dio marcha atrás por una cuestión ambiental, se dio un debate social y hoy por hoy creo que hay que hacer bien las tareas, hacer un buen proyecto y con eso se podrá ir avanzando”.



“Entre Ríos es capital termal y sin lugar a dudas sería una propuesta muy atractiva para todos los centros urbanos que rodean la ciudad de Paraná”, expresó para aclarar que para que se concrete, dependerá “del consenso social, del consenso con las distintas cámaras que intervienen en el turismo, con la parte gubernamental, con los ambientalistas y con el perfil de ciudad que se le quiera dar desde lo público y privado”. Los corredores termales de cada región

Corredor termal del Paraná: Está en el margen oeste de la provincia de Entre Ríos y reúne -de norte a sur- las localidades de La Paz, María Grande y Victoria.



Termas del centro entrerriano: El circuito reúne a las localidades de Basavilbaso y Villaguay.



Termas del sur entrerriano: Comprende a los complejos ubicados en las ciudades de Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concepción del Uruguay.



Termas y palmares: El circuito está compuesto por los complejos de las ciudades de Colón, San José y Villa Elisa.



Termas de la región de Salto Grande: Comprende las localidades de Concordia, Federación y Chajarí; y cuenta con un total de 5 parques termales, dos de ellos equipados con importantes parques acuáticos: el de Federación es el parque acuático termal más grande de Sudamérica.