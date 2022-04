La historia del peluquero de Paraná que le cambió el look a jugadores de Racing

Emiliano Espíndola, es un peluquero que vive en Paraná y le cortó el cabello a los jugadores de Racing, que se encuentran en la capital entrerriana para enfrentarse con Patronato. “Fue un sueño hecho realidad”, aseguró el joven aal contar que es hincha desde hace muchos años.Se recordará que Patronato afrontará un duelo complicado ya que enfrente tendrá a Racing Club, el equipo de mejor rendimiento en la Copa de la Liga. El partido se jugará desde las 16.00 en el Estadio Presbítero Grella con el arbitraje de Facundo Tello.

Espíndola manifestó que, como todo hincha de futbol, siempre quiso conocer a los jugadores del equipo de sus amores. Cuándo se enteró que este miércolesse enfrentaría con Patronato, no dudó en tratar de contactar a los jugadores.El joven detalló que a través de la cuenta de Instagram de su barbería contactó a los jugadores y después de dos intentos uno de ellos lo contactó para que les haga un cambio de look.“Fue algo loco e inesperado, este martes pude cortarles el cabello y compartir charlas con los jugadores”, mencionó Espíndola y detalló que el encuentro se llevó a cabo en el Hotel Howard Johnson “Mayorazgo”, donde se hospedaban.

El peluquero es fanático de La Academia desde que era muy pequeño y para él “fue un sueño poder hablar con los jugadores y que me conozcan. La emoción era tan grande que la noche anterior no dormí y en el momento de comenzar a cortarles el cabello transpiraba de los nervios”, dijo y agregó entre risas que la tijera no tembló en ningún momento.

“Los jugadores son personas muy sencillas”

Emiliano contó que no pretendía cobrarles a los jugadores, solo quería una foto y que le firmen una camiseta para poder encuadrarla y colgarla en su barbería, pero “ellos me decían que era mi trabajo y me pagaron, fueron muy generosos”.El encuentro con los jugadores de Racing superó ampliamente las expectativas del joven peluquero. “Los jugadores salieron del hotel y saludaron a mi hijo y pareja”, aseguró.Al finalizar, Espíndola reflexionó que lo vivido con el plantel de Racing es algo que quedará por siempre en su memoria y corazón.