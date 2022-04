Crece el robo de cables y tableros del alumbrado público en barrios de Paraná

El robo de cables y comandos de la red de alumbrado público se registra con mayor frecuencia en distintos puntos de la capital entrerriana. Estos hechos dejan a los barrios afectados totalmente a oscuras, con las consecuencias en materia de inseguridad que ello acarrea.El Director de Alumbrado Público de la Municipalidad, Carlos Díaz, indicó aque estos hechos generan además importantes pérdidas económicas para la comuna que debe reponer lo sustraído y a partir de ahora montarán los comandos sobre una base de hormigón y a siete metros de altura.El último de los hechos, ocurrió en barrio Paracao, donde robaron el tablero y cableado. “Me avisan que había un sector apagado y mandamos la cuadrilla que estaba trabajando a la noche, luego me informan que se habían robado todo el comando que tiene la llave tetrapolar con el contactor y a su vez se habían robado unos 70 metros de cable, más el subterráneo que son las subidas y bajadas que son unos 15 o 20 metros más”. En este caso, un total de ocho manzanas se vieron afectadas ya que varias luminarias quedaron sin funcionar.El funcionario afirmó que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en esa zona de la ciudad, los cuales se replican en otros barrios, como Paracao II “donde también robaron los tableros y dejaron un sector de 40 luminarias apagadas. Todo el material robado asciende a unos 70.000 pesos”.Díaz agregó que también ocurren estos ilícitos en loteos privados. “En Zanni y Balbín, que todavía el loteo no pasó a la municipalidad, se robaron 30 artefactos led. También robaron en la zona de Blas Parera y Darwin y hace 15 días en Blas Parera al final y en Rondeau al final también se robaron tableros”., lamentó.Como solución a estos inconvenientes, Díaz, indicó que en el caso de Paracao se montará nuevamente el tablero, pero a unos 7 metros de altura “cosa de no tener problemas con los robos”. En este sentido, el funcionario entendió que