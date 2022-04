Rechazan proyecto que modifica la ley provincial de Corredores inmobiliarios

“Vimos el proyecto con nuestra asesoría legal y notamos que tiene varios errores de concepto y, por sobre todas las cosas, errores de facultades provinciales en relación a facultades nacionales”, aseguró Paula Armándola al referirse a la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Huss (Frente Creer), que propone modificar la ley del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos.



Entre otros puntos, el proyecto pone límites a los honorarios de los corredores inmobiliarios en el caso de alquileres de inmuebles destinados a vivienda: establece que la comisión será del 4,15% del valor total del contrato. También prohíbe, en esos mismos casos, el cobro de “comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios”.



Armándola aseguró que a través de esos cambios Huss “quiere modificar el Código Civil y Comercial, la ley nacional N° 27.551, de Alquileres, a través de una ley provincial. Y esto es inviable”.



Precisó que “en Entre Ríos los honorarios profesionales son de orden público”, son establecidos por el Colegio de Corredores Inmobiliarios y “no se pueden derogar o modificar, porque el Colegio es un ente de derecho público no estatal creado por ley, que tiene la potestad de establecer sus honorarios”.



“Nosotros no cobramos comisiones, creo que el diputado debería saber eso”, remarcó además. Y subrayó: “Rechazamos todo el proyecto porque entendemos que tiene errores de concepto”.



Al presentar su iniciativa, Huss aseguró que el objetivo es “salvaguardar al inquilino de los abusos a los que se expone” en el mercado inmobiliario y proveer “protección para el locatario que necesita acceder a su vivienda”.



La presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios entendió que “la solución no pasa por hacer cosas fuera de la ley o tener propuestas arrebatadas, sino por poner en marcha la economía, que la gente pueda tener plata” y también por “estimular la oferta de los alquileres”.



Cambios a la Ley de Alquileres



Armándola aseguró que esos dos objetivos pueden lograrse a través de las modificaciones a la Ley N° 27.551 que el Colegio propone: “que los contratos vuelvan a tener una duración de dos años en lugar de tres, y que el ajuste de precios se haga –por el índice o por acuerdo de partes– cada seis meses, en vez de cada doce”.



“Nosotros creemos que la modificación de la Ley de Alquileres en esos dos puntos va a aumentar enseguida la oferta, porque va a hacer que la mercadería que hoy salió de la oferta, pueda volver”, expuso.



Apuntó que “otra manera de hacerlo es a largo plazo, estimulando la producción de viviendas para alquiler, con políticas económicas que activen la construcción, un sector que además da trabajo a un montón de gente”.



“Pedimos a los legisladores que tengan una visión integral real de políticas públicas, que nos permitan crecer como sociedad y no volver a cometer los mismos errores”, expresó la representante del sector inmobiliario.



Luego sostuvo que “lo que pasa hoy es que la gente entra a los contratos y no sabe cuánto va a terminar pagando”. En tanto que “cuando la variable tiempo se achica, la incertidumbre también, sobre todo en un país volátil como el nuestro”.



Según Armándola, esos plazos menores darán seguridad tanto al propietario como al inquilino. “Y la seguridad da estabilidad, tranquilidad y tracciona la economía”, resaltó. (APF)