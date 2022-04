Demoras en entrega de departamentos Procrear: el reclamo de los adjudicatarios

Adjudicados

Tampoco se puede tener en el edificio animales que molesten a los vecinos o que puedan significar un peligro para los mismos.

Este martes a las 11 estaba prevista al entrega de los departamentos del PROCREAR a sus nuevos adjudicatarios, pero en los últimos días los dueños recibieron un correo electrónico donde se informaba que el acto había sido suspendido.Se trata de los 426 departamentos de uno, dos y tres dormitorios están distribuidos en 23 torres; ubicadas en una zona estratégica de la capital entrerriana; en las calles Pablo Crausaz, Gral Gerónimo Espejo, General Sarobe y Av. Ejército. Se trata de la zona suroeste de Paraná, muy cerca del hospital de La Baxada y de las avenidas principales.Expresamente el correo dice quey no sabemos qué vamos a hacer y a donde vamos a ir a parar”, detalló.Asimismo la adjudicataria destacó que en el boleto de compra y venta, que firmaron días atrás, quedó establecido que “a partir de la fecha de la firma al día 10 del mes siguiente se debita la cuota del crédito y queremos que nos aseguren que antes de esa fecha vamos a estar en los departamentos”.La mujer contó que había comenzado a dar de baja los servicios con los que cuenta en el lugar donde vive y planeaba comenzar rápidamente con la mudanza, “ahora estamos a la deriva y no nos dicen el motivo de la demora”, expresó al resaltar que “pedimos una certificación para dar de alta los servicios de los nuevos departamentos, exigimos una fecha de entrega porque están jugando con nuestros tiempo, y necesitamos una respuesta”.Además, informó que muchos adjudicatarios están atravesando diversas situaciones “muchos habían rescindido antes los contratos y estaban viviendo con familiares para ahorrarse el dinero del alquiler y así pagar la cuota después”.“El 30 de abril se terminan los contratos de alquiler y debemos mudarnos”, sostuvo.Por otro lado, destacó que “hay un grupo de personas de la línea de créditoque iban a firmar el convenio este martes y también le dilataron la firma”.conoció uno de los departamentos de tres habitaciones. El mismo cuenta con un amplio y luminoso living-comedor con acceso a un extenso balcón, tiene una cocina equipada, baño y tres dormitorios.A diferencia de los planes habitacionales de la Provincia, en este caso se trata de un programa de acceso al crédito hipotecario, mediado por banco. Los plazos de devolución son hasta 30 años, con cuota calculadas con interés Hog.Ar, que es una fórmula en que se aplica según ajuste por variación salarial.Este medio accedió al reglamento interno de convivencia que regirá respecto a los propietarios y/o personas que por cualquier carácter residan en forma permanente o temporaria en el edificio o conjunto habitacional. El mismo establece ciertas normas que se deben respetar para una mejor convivencia, armónica interacción de la iniciativa individual, la libertad personal y la responsabilidad social de todos y cada uno de los miembros de la comunidad de la que forman parte.También se prohíbe arrojar desperdicios, papeles, colillas de cigarrillo, etc., a los patios interiores, pasillos y partes propias o comunes del edificio o la calzada., en los balcones y/o las ventanas, puertas de entrada, aberturas, o vidrios que den al exterior de las unidades, no pudiendo colocarse carteles al frente del edificio.Las mascotas deberán estar siempre bajo custodia de sus Propietarios.Queda entonces prohibido modificar las unidades y de cualquier modo alterar las mismas.

