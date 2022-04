Vecinos reclaman pérdida de agua: “cerca de 100 familias no tenemos servicio”

Vecinos de barrio Hernandarias reclaman el arreglo de una pérdida de agua en calle 1.519 que deja sin servicio a varias familias de la zona.“Desde el miércoles estoy realizando el reclamo. Es una hidrante de los Bomberos, pero ellos ya no tienen acceso a la llave de paso. Los de Obras Sanitarias, vienen reparan el daño, pero a los días vuelve a pasar”, contó a, Cristian Ruso, vecino de la zona. Según comentó, esta problemática ocurre hace más de tres meses.Producto de la pérdida, los vecinos no tienen agua en sus hogares: “yo vivo con mi madre y tengo que pedir agua en otros domicilios”. “Siempre nos dicen que tenemos que cuidar el agua, pero este problema no lo reparan y se pierden muchos litros”.Son cerca de 100 familias las que no tienen agua. “Llamamos, pero no tenemos respuestas”, finalizó.