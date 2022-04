Semana Santa: estiman que el movimiento económico en Paraná superó $89 millones

Paraná Paraná se instala como una de las principales ciudades turísticas

Según dio a conocer la Municipalidad de Paraná, durante la Semana Santa de 2022 (jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril), Paraná obtuvo un promedio de ocupación del 95% en sus plazas hoteleras.El 75,9 % de los encuestados manifestó estar alojado en la ciudad. Eligiendo el 44,4 % alojarse en hoteles desde 1 a 5 estrellas. El 9,1% en cabañas o Bungalows, El 6,9% en Apart Hoteles, el 9,9% en Casa de Familiares y amigos. El 5,6% en Hostel.El gasto promedio diario por persona varía según el tipo de alojamiento utilizado. Los turistas alojados en hoteles gastan en promedio 7.142 pesos por día, quienes se alojan en establecimientos extra hoteleros (departamento/casa de alquiler, cabañas o camping) invierten en destino un promedio de 4.778 por día, y los excursionistas (visitantes por el día) aproximadamente 1.886 pesos.Cabe aclarar que dentro de estos gastos está contemplado el alojamiento (a excepción de los excursionistas), las comidas (dos diarias y una merienda), gastos de entretenimiento (excursiones o actividades con costo que se realicen en destino), gastos varios (farmacia, supermercado, etc), compras varias (ropa, recuerdos, productos típicos, etc); de los cuales se realiza un promedio teniendo en cuenta diferentes investigaciones de mercado realizadas por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y otros estudios complementarios realizados por entidades y organizaciones dedicadas al turismo.Por otra parte, desde la Secretaría de Coordinación Estratégica, a través de la Subsecretaria de Turismo, Informantes turísticos, realizaron encuestas en los Centros de Información Turística de la ciudad: “Oficina Parque Juan Carlos Guarneri”, ubicada en Laurencena, en la “Oficina Peatonal”, ubicada en la Peatonal San Martín y en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.En ellas, se pretendió analizar el perfil de quienes visitan la ciudad y se recabaron datos sobre las siguientes variables: Lugar de Procedencia, Medio de arribo, Estadía promedio, Medio por el cual se informó de la ciudad, Alojamiento elegido, Lugares visitados, Motivo por el cual noseligió, edad, entre otras.La municipalidad de Paraná dio a conocer que el 91,4% de quienes nos visitaron, fueron argentinos, los cuales, arribaron a la ciudad provenientes en un 32,3% de la provincia de Buenos Aires, 20,7% de la Provincia de Santa Fe, 12,1% de la provincia de Entre Ríos, 11,2% de la Provincia de Córdoba, y un 15,1% de la nos visitaron de diversas provincias argentinas. El 8,6% fueron extranjeros de Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia y España.El nuevo servicio “Paraná Bus Turístico” que recorre a cielo abierto puntos emblemáticos de la ciudad, durante 2horas, acompañados de un guía turístico fue una de las actividades más elegidas por nuestros visitantes.Otra nueva propuesta fue la Reserva Natural “Islote Curupí”, cientos de turistas, excursionistas y paranaenses disfrutaron de cruzar nuestro río Paraná, hacia la isla en su borde Norte, para atreves de senderos elevados de madera poder apreciar su flora, fauna e historia.La emblemática Fiesta de la empanada de Pescado de Puerto Sánchez, la tradicional Feria de Artesanos, el clásico Gran Viacrucis Viviente nro. 30 y la Gran Paella Paraná tuvieron una exitosa concurrencia.Activa Peña en la explanada del “Paseo de los Pájaros”, el Festival de Teatro Corriendo La Coneja y el Festival Abriles Tango convocaron a numerosas familias y a amigos, paranaenses y turistas.Paraná recibió a la Edición XXXI del Torneo Nacional de Clubes “Viva el Río”, la Edición Especial del Torneo de Golf y una vez más la realización de la Edición n°12 de “7 pueblos 7 Iglesias”.Otros atractivos que brindo la ciudad fueron paseos náuticos, recorridos por los humedales, visitas a los viñedos y visitas guiadas históricas, contaron con gran afluencia de visitantes.