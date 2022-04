El río alcanzó los 2,30 metros de altura en Paraná después de muchísimo tiempo

El río alcanzó este lunes los 2,30 metros de altura en Paraná, un registro de que desde hace más de un año no se daba en la capital entrerriana. Al respecto, el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, advirtió en declaraciones aque “todavía no salimos del escenario que nos ha complicado la vida desde hace dos años”, pero destacó que “es el comienzo del retorno a la normalidad”.En ese marco, expresó que “dada la tendencia climática todavía desfavorable,. Habrá que esperar hasta bien entrada la primavera para tener una normalización total. Este evento es bienvenido y responde a lluvias que se dieron en una región que tiene respuesta hidrológica rápida. Ahora el pico está en Esquina”.Estimó que “”. Acotó que es bueno tener en cuenta que ese registro todavía estará alrededor de un metro por debajo de lo considerado normal, pero “superaríamos ligeramente el nivel mínimo de aguas normales”.“Son valores interesantes, estamos mejor que el año pasado”, expresó el especialista, pero ratificó durante el programaque “no hay que pensar que esta mejora continuará y que rápidamente llegaremos a valores normales. Al resto del otoño lo tendremos con niveles preponderantemente bajos.. Pero estamos lejos de los valores del año pasado o en 2020. Cada día que pasa la probabilidad de tener aquellos niveles es cada vez menor y se va en camino a la normalidad, pero en forma muy gradual”.Consultado sobre el río Uruguay, Borus manifestó que “. Eso significa que las lluvias no volverían a mostrar eventos muy significativos durante el otoño e invierno”, aunque aclaró que “habrá que ir siguiendo el panorama en el corto plazo”.