Reparan cisterna en un sector de barrio Paraná V: Asisten a vecinos con agua

Durante la mañana de este domingo, gran cantidad de vecinos de barrio Paraná V se comunicaron con Elonce manifestando que tienen inconvenientes con el agua.



En ese sentido, el subsecretario municipal de Servicios Públicos, Lucas Feltes, confirmó que “el agua estaría faltando en un solo sector del barrio, donde la semana pasada reparamos la mitad de la cisterna. Este lunes verificaremos la reparación, para saber si se selló bien, porque sino no podemos usarla aún”.



Explicó que “el ingreso de agua a la cisterna siempre fue normal, es un problema de capacidad el que hay debido a esta rotura”.



No obstante, aseguró que “estamos asistiendo con camiones cisterna a la gente del barrio. Si este lunes queda todo bien donde se hizo la reparación, no debería haber más problemas con el agua”.