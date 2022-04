La Feria de Semana Santa invita a pasear, descubrir sabores y escuchar música

Paraná Turistas y paranaenses disfrutaron del patio gastronómico en el Puerto

Feriantes



Paraná Exitoso comienzo para la Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Testimonio de los visitantes

Espectáculos

Participan de la feria más de 110 emprendedores de distintos rubros, artesanos y El Mercado en tu Barrio. Además, se puede disfrutar de un patio gastronómico con 15 puestos y espectáculos musicales.“Estamos muy contentos y orgullosos, la asistencia de la gente es muy buena. Las ventas de los emprendedores superaron las expectativas”, señaló la subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi.Alicia Gianotti, que se dedica a la venta de piedras pintadas en acrílico, expresó: “Está bueno que se nos brinde este espacio, nos permite dar a conocer lo que hacemos. Tenemos muy buenas expectativas porque los días están acompañando y hay mucho movimiento”.Alfredo Brondani, de Accesorios del Litoral, destacó que las ventas "vienen excelentes, hay muchos turistas del país y de otros países también. Algunos productos se fueron para Holanda con la marca de la ciudad de Paraná”.Natali, de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, dijo: "Conozco Paraná y me encanta, es la primera vez que vengo a la feria, me parece una muy buena propuesta”.Claudio, de Cañuelas, destacó: “Está muy linda la ciudad, es la primera vez que venimos. Están preparados para el turismo y seguro el viaje se va a repetir”.Cristina, de Libertad, Uruguay, contó que “es la primera vez que venimos y nos pareció muy linda la ciudad. Esta feria está bien organizada, con los puestos gastronómicos y con muchas cosas que en nuestra ciudad no vemos. Da para volver y con más tiempo para seguir conociendo”.Gabriel, de Villa Adelina (Buenos Aires), comentó: “Vine hace tres años para un torneo de básquet y ahora traje a mi familia y a mis suegros. La veo muy linda a la ciudad, muy cuidada”.Daniel, de Paraná, señaló: “Está todo muy lindo y bien organizado, anda mucha gente. Esta mañana anduvimos por Puerto Sánchez, comimos pescado y a la tarde nos vinimos a la feria. Es una actividad muy linda para disfrutar en familia”.Acompañando la feria, habrá música desde las 19 hs. Este sábado se presentará Maldita Rockola y mañana domingo Murmurando Trío.