Otro inspector de Tránsito fue atacado por conductor mal estacionado en Paraná

Paraná Atacaron a inspector de Tránsito cuando retiraban un auto abandonado de la calle

Video: Inspector de tránsito agredido en calle Güemes y Liniers

Otro inspector de Tránsito fue atacado a golpes de puño por un conductor mal estacionado en Paraná; ocurrió este viernes, alrededor de las 19, en la zona de calle Güemes, frente a la sede de Prefectura. El agresor fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales."Me dice `Dame la boleta´, yo le dije que no se la había hecho y me pegó en la nariz y en la boca", contó ael inspector lesionado, Sergio Ríos, quien hace cinco años se desempeña en el área municipal de Tránsito.Según lo que explicó el trabajador, el conductor de un vehículo Renault Kangoo se encontraba mal estacionado. "Él me pidió unos minutos para ir a buscar unas cosas y yo le dije que sí; pero demoró 40 minutos. Entonces, le pedí a la señora que lo llamara para que sacara el auto de ahí, sino tenía que hacerle la infracción", sintetizó el inspector.De acuerdo a su relato, la esposa del dueño de la Kangoo retiró el vehículo del lugar que se encontraba prohibido para estacionar. Pero regresaron a los minutos hacia donde estaba el trabajador municipal y el hombre de 32 años lo atacó a golpes de puño."Lo único que hice fue pedirle que sacara el auto, y él me pegó", argumentó ael inspector municipal.Ríos contó que consecuencia del ataque, además de una lesión sangrante en su rostro, también sufrió la rotura de sus anteojos. "Desde las 6 estamos trabajando, y siempre nos tiran los autos y las motos encima; siempre es la agresión", lamentó.