Visitas al Islote Curupí: “Es hermoso estar en contacto con la naturaleza”

Video: Recorrido completo conociendo la Isla Curupí, uno de los atractivos de Paraná

Paranaenses y turistas comenzaron a disfrutar del Islote Curupí, un espacio natural ubicado frente al puerto, a través de senderos, miradores y acompañados de guías. La propuesta se puede conocer durante esta Semana Santa de 10 a 18 horas. Según registró, un contingente cruzó este viernes en una embarcación y pudo disfrutar de los espacios habilitados.Se recordará que un tramo de las pasarelas fue habilitado hasta el domingo 17 en el marco del proyecto turístico, cultural y ambiental impulsado por la asociación A Ñangareco Nderejhe, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná."Es un proyecto educativo, turístico y ambiental que la ciudad suma a su patrimonio. Tiene como objetivo descubrir la belleza de nuestra naturaleza y difundir la necesidad de cuidar nuestros ecosistemas", explicó el secretario de Coordinación Estratégica de la Municipalidad, José Claret."Esta propuesta va a permitir que turistas, vecinos, instituciones y escuelas aprendan sobre la naturaleza y cómo cuidarla. Estamos agradecidos por el apoyo de la Municipalidad para concretar esta idea que antes nos fue negada", sostuvo Luis "Cosita" Romero, integrante de los Cuidadores de la Casa Común y guía del Islote."Es la primera vez que vengo al islote y me encontré con algo fascinante, hermoso, que a distancia de la ciudad no se aprecia. Esto va a sumar un montón, y va a ser buenísimo para que la gente conozca un poco más y aprenda también sobre nuestra flora y fauna", contó Leonardo Chmil, gerente de Relaciones Institucionales del Hotel Howard Johnson Mayorazgo."Significa descubrir el río, la ciudad y vivir Paraná de una manera distinta. Es una puesta en valor excelente", remarcó Luciana Díaz, a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER."La experiencia es espectacular, hay un vínculo con la naturaleza desde el inicio hasta el final y eso se valora muchísimo. Hay mucho respeto por la fauna y la flora, es algo que nos encantó. Es absolutamente recomendable porque además la vista de Paraná desde el islote es inigualable", sostuvo Elías, oriundo de Santa Elena."Me pareció muy lindo el recorrido, pudimos descubrir historias y ver árboles que no conocía. Lo recomiendo mucho", señaló Federico, niño paranaense que disfrutó del paseo junto a su familia."Estas actividades son espectaculares porque estas en contacto con la naturaleza y observas el paisaje de otra manera", sostuvo un visitante a"Es muy hermoso, sobre todo para que los niños conozcan la naturaleza y ver los paisajes desde el río", comentó una vecina de Paraná.Es un paseo donde se puede conocer la historia del área natural y recibir información sobre su flora y fauna a través de pasarelas, el sendero oeste y el refulado central. Lo recaudado es destinado al mantenimiento del lugar.En cuanto a traslados,Además, pueden llegar hasta allí quienes posean una embarcación propia.*Por consultas, dirigirse al Centro de Informes Turísticos del Parque Urquiza (Laurencena y San Martín).