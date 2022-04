Ultiman detalles para el Vía Crucis Viviente: se verá en vivo por Elonce

Uno de los organizadores, Daniel Chapino

Se realizará este Viernes Santo, a partir de las 20. Recrean la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Habrá pantallas gigantes y, destacó: “Hace 33 años que nació este Vía Crucis, de la iniciativa de un puñado de jóvenes que allá por el año ’88. Fundé un grupo de jóvenes para acompañar las actividades de la capilla y de la Parroquia de Pompeya, en el año ’89 nos pasaron un casette y allí se mostraba una actividad que ellos habían dejado de hacer. De una cosa tan chiquitita, nació algo muy grande, con el paso de los años hoy tenemos la bendición de hacer la edición Nº 30”.De la misma manera, aseveró que para esta edición se preparan “con un libreto que ha sido bien elaborado, tomado de la santa Biblia con cada comentario. Es como una película lo que vamos a hacer. No tiene que fallar nada y para eso nos estamos preparando con todo”.Intervienen en escena 82 actores y hay 12 personas, en el “detrás de escena”, además de “equipos técnicos, sonido, iluminación; tendremos 24 metros cuadrados de pantalla gigante y una gran sorpresa para el final”.Invitó al público a concurrir “desde las 20 de este viernes, habrá un video de lo que ha pasado en estos 30 años, habrá reconocimientos y a las 21 arrancará el Vía Crucis, con entrada libre y gratuita”, puso relevancia. El estacionamiento será gratis, habrá custodia con policía, bomberos además de ambulancias por cualquier eventualidad. Habrá alcancías.Hay disponibles 800 sillas, aunque si el público decide llevar sus sillones “pueden hacerlo. Les pedimos que traigan abrigo, para disfrutar de un emotivo evento”, manifestó Chapino.Gastón Milocco interpretará a Jesús: “Dos años no lo hicimos a este Vía Crucis, y este año que sí lo hacemos, lo haré por la gente que quiero, por la gente que no está y por mucha gente que no está bien a causa de lo que se ha vivido en la pandemia”, dijo.“No somos profesionales, sólo somos gente con mucho amor. Hay momentos muy emotivos. Cuando lo transito (al Vía Crucis) observo la gente, a los chicos que ven todo como una película, es algo emocionante. Son escenas muy ‘bravas’ como la de la elevación, como el de estar en la cruz. Hago todo con total satisfacción”, confió.