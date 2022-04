Semana Santa: destacan la venta de pescado en Bajada Grande y Puerto Sánchez

“Es increíble el paisaje”

El “menú estrella” en Puerto Sánchez: las empanadas de pescado

En Bajada Grande los pescadores ofrecen pescado en esta Semana Santa.“Ha habido estos días un lindo movimiento, mucha gente”, manifestaron a, desde uno de los puestos de venta. Ofrecen “dos sábalos a 1.500 pesos, la boga y el dorado cuesta 600 pesos el kilo”, dijeron.“Este año se movió mucho, hace dos años que no se venía sacando nada de pescado por la bajante. Creemos que como repuntó el río, está saliendo más”, agrego la vendedora. “Estamos con horarios de corrido”, agregó.Así lo manifestó una mujer que llegó a Bajada Grande para disfrutar del lugar, y de paso “llevarme pescado para hacer al horno”.Otra mujer que esperaba para adquirir su pieza de pescado para degustar en esta Semana santa, aseveró: “Viví 22 años en Bajada, luego me mudé, pero este es el lugar me ha dejado muchos recuerdos, por eso siempre vuelvo”.“Es lindo el movimiento de gente que se ve en Paraná. Hay mucha gente paseando y Bajada Grande es especial para deleitarse del paisaje”, indicó.Se puede observar en el mediodía de este viernes, gran cantidad de visitantes y gente que opta por comprar pescado en Puerto Sánchez o los tradicionales menús a base de pescado, como las riquísimas empanadas ya tradicionales en este paseo paranaense.consultó en uno de los puestos de venta, desde donde contaron a Elonce que “es muy buena la venta” de empanadas de boga y tararira.“Es todo picado a cuchillo. Es muchísima la gente que viene. La gente vuelve todos los años. Se vende mucho”, afirmaron desde el stand.Una de las visitantes que llega por primera vez a la capital de Entre Ríos manifestó a Elonce: “Se ve gran movimiento. Venimos a probar el pescado del rio Paraná. Llegamos desde Chilecito (La Rioja). Esta es la primera vez que venimos, recorrimos varias provincias para llegar acá, venimos por el primer ‘cumpleañito’ de mi nietita y de paso hacer turismo, nos quedaremos toda la semana. Muy lindo, muy contenta con la gente”.Una mujer que recorría los puestos de venta de pescado manifestó que llega a Paraná “desde Victoria, aunque somos oriundos de Buenos Aires.Esta es la primera vez que venimos a esta ciudad; está todo lleno, muy lindo el movimiento que hay”.Una mujer de Paraná XX que llegó a Puerto Sánchez en busca de adquirir pescado contó que aloja en su casa a familiares que vinieron de Córdoba a visitar esta ciudad. “Haremos pescado asado en casa y empanadas, para poder disfrutar”.