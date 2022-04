Viernes Santo: se realiza el tradicional recorrido “7 Pueblos, 7 Iglesias”

Paraná Feligreses celebraron Jueves Santo sin el tradicional lavado de pies en Paraná

Hoy se realizará una nueva edición de “7 Pueblos, 7 Iglesias”, organizado por Cicloturismo Paraná. Esta será la edición número 12 y partirá a las 8 desde la Catedral de Paraná.En declaraciones al programaque conduce Raúl Londero por, Lorena Suárez contó que la propuesta fue creciendo año a año hasta contar con la participación de hasta 200 personas.Consultada sobre los requisitos, dijo que es indispensable que la bicicleta esté en buenas condiciones y llevar casco. “Hay que tener ganas de pedalear y no hay límites de edad, hemos tenido gente de 80 años”, dijo para aclarar que no es una carrera sino que se va a una velocidad controlada y donde todos puedan ir cómodos.Recordó que cada participante debe llevar su hidratación y la comida del mediodía. “Los esperamos a todos, no tengan miedo, teniendo ganas de pedalear y de pasarla bien, salimos todos juntos y arribamos todos juntos por la tarde a la Catedral”.