Semana Santa en Paraná: La Feria del Puerto es uno de los lugares convocantes

Video: Jueves Santos en Plaza de las Colectividades: turistas y vecinos disfrutan la feria de emprendedores

Tarde espléndida: “El Patito” repleto de niños

Video: Jueves Santos en el Patito Sirir: niños y grandes disfrutaron la tarde al aire libre

La Feria de Artesanías y Emprendedurismo en Puerto Nuevo es una de las propuestas más convocantes de este fin de semana extra largo de Semana Santa en Paraná.La feria se realiza desde este jueves hasta el domingo y estará abierta de 10 a 22 horas. Habrá más de 110 artesanos y emprendedores de Entre Ríos y otras provincias. Además, se pueden disfrutar de unos 15 puestos gastronómicos que están emplazados sobre la Sala Mayo.Gran cantidad de gente disfruta ya de la Semana Santa en Paraná, pudo conocerSe podrá adquirir en la feria "trabajos en ropa, telar, mates, muñequería bijouterie, trabajos en crochet, herrería, cerámica, madera, marroquinería, marquetería", entre muchos elementos."Los trabajos que hacen los artesanos son únicos, son producciones que no van a ver en otro lado. Siempre es bueno aprovechar para buscar buen precio y calidad", destacaron desde la organización aUna pareja oriunda de Córdoba, se encuentra en Paraná y comienza a disfrutar el fin de semana largo en la ciudad. “La feria es enorme, hay gran cantidad de gente y muy grande en su tamaño. No conocía, me sorprendí”.Otro de los turistas que llega desde Mendoza, contó a Elonce que está “parando en Santa Fe, aunque decidieron ‘cruzar el charco’ y venir a conocer la capital de Entre Ríos. Está todo muy lindo, compramos mate, porta botellas; comimos”.Una turista que llegó de Concordia, que está visitando Paraná, detalló que “año a año, antes de la pandemia, venía. Ahora volvimos a disfrutar de todo esto que es muy lindo. Es un gran atractivo. Me encanta la ciudad. Siempre que puedo vengo a visitar a mi hijo, y de paso, a pasear”, indicó.Habitantes de Paraná estuvieron en la feria y destacaron el movimiento que hay en este jueves, en el comienzo del fin de semana largo.Silvio, de Buenos Aires, en uno de los stands, ofrece conjuntos para asado con palita, atizador, pinche y choricero, en oferta. Además, elementos reciclados, percheros, bodegas para la pared, espejos.Gustavo, de Mina Clavero (Córdoba), ofrece en la feria “porta macetas de pie, colgantes, llamadores de ángeles, juegos de mate. Venimos trabajando con la familia, desde hace un tiempo y esta es la primera vez que llegamos a Paraná”. Habló del río Paraná “es muy lindo. Después de las 21 visitaremos la ciudad”.pudo disfrutar de una bella postal con niños jugando y gozando de los juegos en el tradicional paseo Patito Sirirí.