Video: jóvenes robaron cables y dejaron sin servicio telefónico a los vecinos

Un hecho de inseguridad ocurrió en la madrugada de este miércoles en calle Concordia, casi esquina Urquiza, de Paraná. Delincuentes robaron unos tres metros de cable y dejaron sin internet y teléfono a varios vecinos de la zona.Ernesto, un vecino dijo aque “cuando me levanté, intenté prender la computadora y me di cuenta que no tenía internet”. El hombre tiene el servicio por el cable del teléfono.Según contó, cuando llamó a la empresa a reclamar y se acercaron hasta su domicilio, se dieron cuenta que habían cortado los cables.En el video al que accedió Elonce, se observa como dos jóvenes caminan por calle Concordia. Al notar el cableado, uno de ellos detiene su marcha y arranca con sus manos el elemento.El damnificado dio cuenta que “es la primera vez que pasa este tipo de delitos en la cuadra, aunque han sucedido otros tipos de robos”.