Con 75 años cosechó calabazas gigantes y se emocionó al evocar la vida del campo

Ricardo, un vecino de 75 años, mostró a Elonce su cosecha de calabazas gigantes: pesan 22 kilos y miden 45 centímetros de largo. El hombre -que es oriundo de Hasenkamp- se emocionó al confesar que extraña las vivencias del campo.“Las semillas de calabaza se siembran en septiembre y después se le arrima la tierra; por la sequía y las altas temperaturas, por día le echaba dos litros de agua a las plantitas”, contó Ricardo, que ya es un paranaense por adopción.El vecino rememoró que cuando llegó a su casa, el patio estaba cubierto de chilcas; pero él lo limpió y sembró “lechuga y repollo”.“La calabaza la usamos en la sopa y mi hija hace dulces en Oro Verde y los vende; con los higos también hace lo mismo”, comentó.Según reveló, las calabazas, al ser gigantes, cuando las corta, las regala entre los vecinos de calle Domingo Comas. “Si no vamos a comer tanto”, explicó. Ricardo vive junto a su esposa, Dora de 78 años, que actualmente atraviesa algunos problemas de salud.“Hace dos años que no voy al campo porque no puedo manejar”, reveló y se emocionó al confesar que extraña las vivencias de la zona rural y a sus hermanas, las que actualmente viven en Hasenkamp.