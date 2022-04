Cotapa paralizada: trabajadores se reunirán con funcionarios nacionales

Conformar una cooperativa

Los trabajadores de Cotapa se encuentran en estado de asamblea permanente, frente a la situación que atraviesa la empresa, por falta de producción y retraso en el pago de los sueldos.“Llevamos a cabo un estado de vigilia, preservando maquinarias y elementos importantes”, dijo uno de los trabajadores, Sergio Gareis, a Elonce y manifestó el trabajar a l recordar que son 60 familias las afectadas por la situación de la empresa.“Es una situación muy incómoda porque hay una falta de pagos de salarios, estamos tratando de recuperar nuestra dignidad, tenemos derechos y muchos llevamos décadas dentro de la empresa”, expresó al dar cuenta que hace 34 años que trabaja en COTAPA.Gareis manifestó que “hubo momentos en los que se trabajó muy bien, había muchas ventas y distribución, pero de un día para otro comenzó a mermar la leche y la falta de pagos a tamberos, proveedores y nos llevaron a estas instancias”, sustuvo.“Hace seis años que no cobramos aguinaldo y que nos pagan entre el 30 y el 40 por ciento del sueldo, se deben en total y tampoco tenemos el suministro de la ropa y medidas de seguridad. Son muchos años de trabajo, nuestros hijos se criaron en la empresa y es una situación de abandono en la que vivimos ahora”, sumó.En tanto, otro de los trabajadores, Fabián Russian, indicó que en la empresa se hizo un vaciamiento, “a media que se iban rompiendo maquinas no se reparaban, no había inversión, el dinero que se fue generando se fue y no pagaron a trabajadores, tamberos y demás”.“Si se llegase a formar una cooperativa carecemos de credibilidad porque se encargaron de destruir la empresa para que no podamos levantarla”, explicó al resaltar que los trabajadores quieren crear una cooperativa de trabajo, “es una posibilidad muy firme porque contamos con gente que nos apoya financieramente”.A su turno, Gareis, explicó que la empresa adeuda mucho dinero de luz, “no se pagó durante la pandemia, en este momento se deben más de 20 millones de luz y hay deudas con proveedores muy importantes”.Además, señaló que “esperamos que se concrete una reunión entre el martes y miércoles con funcionarios de la Nación, el municipio (que posee un 15 por ciento de acciones), el sindicato, y mas”.