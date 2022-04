Cotapa paralizada: trabajadores tienen la intención de formar una cooperativa

Los trabajadores de Cotapa se encuentran en estado de asamblea permanente, frente a la situación que atraviesa la empresa, por falta de producción y retraso en el pago de los sueldos. “Nos turnamos en las instalaciones para mantener la presencia constantemente, esperando la respuesta de las autoridades”, informó el delegado, Juan Ledesma, quien trabaja desde hace 35 años en Cotapa.



Confirmó que aún no se han pagado los salarios adeudados, pero que esta situación de irregularidad no es nueva: “Anteriormente estábamos percibiendo un 30 o 40 por ciento de los sueldos, sin ART ni aguinaldo”, explicó al respecto y agregó que estos problemas llevan más de 5 años.



Cooperativa de trabajadores



Ledesma señaló que aún no se han obtenido respuestas de parte de las autoridades de la empresa. Sin embargo, adelantó que “los trabajadores estamos tratando de llevar adelante la idea de conformar una cooperativa”, aunque también precisó que “tenemos muchas trabas, porque el dueño continúa siendo Juan Acevedo Díaz”.



“La cooperativa es la única solución que tenemos para evitar que lleguemos a una quiebra”, aseguró y expresó que “no queremos perder la marca Cotapa, que es tan importante en la historia de Paraná”.



Por otra parte, informó que se han encarado diálogos con inversores “que podrían aportar todo lo necesario para poner a funcionar la empresa”. “Estos inversores manifestaron que podían hacer leche en polvo y chocolatada, para ofrecer al gobierno provincial”, agregó en declaraciones a Apf.



Denuncia en la Secretaría de Trabajo



Ledesma remarcó que los trabajadores presentarán una denuncia en la Secretaría de Trabajo, para reclamar por falta de pago de sueldos y beneficios sociales. “Nos deben 140 millones de pesos a los trabajadores”, detalló.



Asimismo, recordó que “el año pasado pedimos hacer una asamblea para recuperar los derechos laborales. Todo eso llegó con nota al sindicato y se logró una audiencia para obtener la conciliación obligatoria, que estaba prevista para el 28 de marzo”.



Sin embargo, continuó explicando que la audiencia “fue anulada por el titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina en Paraná (Atilra), Mario Mildemberger, por considerarla innecesaria”.



“Entendemos que esto fue un error y uno de los causantes de lo que está sucediendo”, señaló y lamentó: “Si se hubiera logrado esa audiencia, quizás hoy estaríamos trabajando”.