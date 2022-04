Suministro de agua en Paraná V: “Ya está solucionado”, dijeron desde la vecinal

Paraná Vecinos de barrio Paraná V reclamaron por la falta del servicio de agua potable

La presidenta de la comisión vecinal, Olga Ledesma

Vecinos de barrio Paraná V reclamaron este miércoles por la falta del servicio de agua en más 50 tiras de calles Artigas y Santos Domínguez; portaban carteles en los que podía leerse “20 días sin agua”., dijo que “en este momento se está largando agua de red”.“Cuando el río estaba bajo, los vecinos pidieron hacer un pozo. Hoy el problema es que se había roto el filtro, pero ya está solucionado el problema del agua. No tiene mucha presión, le cuesta subir a los departamentos. Nunca los vecinos se quedaron sin agua”, contó., aseguró: “No es cierto,El 5 de abril “cuando los vecinos plantearon los inconvenientes, se hizo una nota enseguida de que los vecinos plantearon que no tenían agua y que salía con arena, se habló con el director de Obras Sanitarias. Todos los días vienen de esta área para solucionar el problema a los vecinos, pero no es cierto que se hayan quedado por 20 días sin agua. Te”, manifestó Ledesma.Respecto del planteo que el agua salía con arena, dijo: “era por el filtro del pozo que se hizo, pero ya está solucionado.”.