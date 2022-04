La obra de desagües en Monte Caseros, protege “el patrimonio arquitectónico”

Foto 1/2 Foto 2/2

Es una tarea complementaria a la recuperación integral de la plaza 1° de Mayo y la Peatonal. "Con esta intervención, solucionamos el problema de las inundaciones en la zona centro y protegemos uno de los principales patrimonios arquitectónicos de Paraná: la Catedral", señaló el intendente Adán Bahl.



El presidente municipal recorrió la obra y explicó que se está haciendo un conducto central para darle salida al agua de lluvia de la plaza, además de construir un conducto paralelo a la Catedral y al Colegio del Huerto, debido a que en la Catedral "se ven las paredes marcadas y la rampa del Colegio está hundida porque no dan abasto los desagües. Aprovechando las obras en curso, realizamos este trabajo para proteger el patrimonio arquitectónico histórico”.



En ese marco, agregó: "Le agradecemos a los paranaenses por la paciencia. Sé que transitar por el centro no ha sido fácil en estos días. Pero quiero decirles que son obras muy necesarias, que resuelven los problemas de una vez y para siempre, para que el día del mañana no tengamos que volver a interrumpir el tránsito".



Luego, Bahl subrayó que la inversión no estaba prevista originalmente y que surgió luego de escuchar la preocupación de las autoridades eclesiásticas y hacer los estudios necesarios para desarrollar la obra. "Escuchando y con mucha planificación, estamos construyendo la Paraná capital que queremos", concluyó.