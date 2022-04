Vecinos de barrio Paraná V reclamaron por la falta del servicio de agua potable

Vecinos de barrio Paraná V reclamaron por la falta del servicio de agua en más 50 tiras de calles Artigas y Santos Domínguez; portaban carteles en los que podía leerse “20 días sin agua”.“Reclamamos al 147, a Obras Sanitarias y al intendente, pero nadie nos da una respuesta y seguimos sin suministro de agua; el agua se corta al mediodía y no vuelve hasta la madrugada, lo que nos complica para los quehaceres de la casa”, explicó una vecina a. Y agregó: “Es una situación muy deshumanizante porque el agua es un suministro que todos necesitamos y no tenemos respuesta”.También denunciaron la presencia de arena en el servicio de agua potable. “En mi casa, junté cuatro baldes de arena y tuve que llamar para que destapen las cañerías y el lavarropas; gasté 6.000 pesos y quién me los devuelve”, se quejó otra.“Este es un barrio en el que viven personas mayores y familias con chicos; y los departamentos superiores no reciben agua en todo el día”, apuntó una mujer.Los vecinos advirtieron que, si no obtienen respuestas a su reclamo, esta noche cortarán intersección de calles Artigas y Santos Domínguez.