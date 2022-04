Infracciones de tránsito: “La falta habitual es por mal estacionamiento”

“La atención, si bien sigue siendo por turnos a los que se acceden a través del portal Mi Paraná, también se atiende por orden de llegada; se otorgan 60 turnos, pero se atienden 180 turnos por día”, comunicó ala titular del Juzgado de Faltas Nº 2, Marisol Poidomani. El horario de atención es de lunes a viernes de 7.30 a 11.30hs.“Los turnos, a través del portal, se otorgan con dos días de diferencia; y el juzgado ya está integrado por los tres jueces, lo que también mejoró el trabajo y la atención”, ponderó al remarcar: “Se atiende a todos los que llegan, y los que no pueden ingresar al portal, si se acercan hasta le juzgado, desde acá también se les otorga un turno”.“Las personas que registran antecedentes de faltas, al momento de evaluar la situación, el registro nos informa y, si tienen una o más, se les incrementa la pena; o si es reincidente en algún tipo de sanción, no se les contemplan ciertas situaciones que, a la persona que no los registra, sí se le brinda la posibilidad de subsanar esa falta”, aclaró Poidomani.“Los infractores, generalmente, reconocen la falta y acuden a realizar el pago voluntario que contempla un descuento del 50% en el monto de la infracción; las más habituales son por mal estacionamiento, alcoholemia o falta de documentación en los operativos”, reveló la jueza.Según explicó, “una multa por mal estacionamiento, a través del pago voluntario, es de 2.220 pesos; mientras que la de alcoholemia, con pago voluntario, si es la dosis mínima y no lleva la accesoria de inhabilitación, es de 8.800 pesos”. “Un gramo de alcohol en sangre conlleva la accesoria de inhabilitación por la que se le retiene el carnet de conducir por 30 a 180 días”, aclaró al respecto.En la oportunidad, Poidomani destacó que, “si la persona ejerce su derecho de descargo, pierde el beneficio del pago voluntario”. “Y los descargos deben obedecer a una razón importante para cometer la falta, porque tiene que primar el tránsito y el respeto hacia el otro”, remarcó.En relación a las foto-multas, la jueza de Faltas explicó que “la mayoría de los infractores acude a los centros de pago descentralizado para pagar la multa con el descuento por pago voluntario; excepto que quieran hacer un convenio de pago en dos cuotas y en ese caso, deben acercarse al Juzgado de Faltas”.Punto aparte, recordó que “se prorrogó por 60 días, desde el 1º de abril, la moratoria para las multas de tránsito, de taxis y remises, que permite abonar en cuotas con algunas reducciones o con un descuento del 50% en una vez”. Y rige, además, la prórroga para los vencimientos de los carnets de conducir: la medida rige hasta el 30 de abril de 2022 para licencias cuyas vigencias culminen entre el 15 de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2022.