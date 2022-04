Vecinos denuncian “ola de robos” en loteo de Paraná: “ocurren a toda hora”

Vecinos del barrio Altos del Paracao II están muy preocupados por la creciente inseguridad en la zona debido a la seguidilla de robos ocurridos en los últimos días.“En el último tiempo está ocurriendo una ola de robos muy notoria”, explicó un vecino antey sumó que “hace tiempo que pedimos mayor seguridad a la comisaría.Cabe destacar que el barrio Altos del Paracao II se encuentra ubicado en calle Juan Báez, al final, y su intersección con Avenida Ejercito. La zona es jurisdicción de la Comisaría Trece.“Al principio robaban materiales, ladrillos y herramientas de las obras en construcción”, explicó un vecino al resaltar que ayer los delincuentes dieron un paso más e ingresaron a una vivienda ya habitada.“Los delincuentes saltaron una reja, entraron por una ventana y robaron pertenencias como televisores y computadoras”, explicó la dueña de la vivienda y explicó que “saben todos nuestros horarios y movimientos, entraron a robar a mi casa cuando no había nadie y el perro estaba encerrado”.“Los ladrones ya saben que hay dentro, estuvieron en las habitaciones de los chicos y es muy difícil sentirse segura de nuevo”, manifestó.“Los robos ocurren a toda hora, durante la siesta, tarde y noche”, explicó y detalló que un grupo de vecinos contrató seguridad privada para que la zona este custodiada durante la noche.Otro de los vecinos manifestó que sufrió el robo de aberturas cuando su vivienda estaba en construcción. “Hicimos la denuncia y la policía vino unos días a controlar, pero cuando se calmó todo volvió a faltar la seguridad”, señaló.Asimismo, destacó que tras el robo de las aberturas, en la familia optaron por colocar un sistema de cámaras de seguridad e internet para tener mayor seguridad. “Fue toda una logística y gasto que no teníamos previsto, pero sino era imposible”, expresó.Una vecina denunció que también fue víctima de un robo, delincuentes le sustrajeron de su casa el medidor de luz, “estamos todo el tiempo atentos controlando lo que está sucediendo, por la zona circulan muchas motos y personas con carros”, indicó y amplió: “Queremos vivir en paz, esto es tierra de nadie y pedimos más ayuda de la comunidad”.Uno de los presentes preciso que el loteo comenzó a poblarse mucho en el último tiempo, “con el otorgamiento de los créditos PROCREAR muchas familias comenzaron a construir acá y se comenzó a incrementar la cantidad de viviendas y asimismo la gente transita por la zona”.Por otro lado, la vecina indicó que frente a su casa la calle, subteniente Mayor Antonio Méndez, está muy deteriorada. “Es una calle que está muy rota y muchas veces no puedo entrar con el auto”, cerró.