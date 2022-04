Colectivos Paraná-Santa Fe: empresas se comprometen a bajar tiempos de espera

Es un problema que tiene años sin resolverse. Las demoras en las terminales de ómnibus de Santa Fe y Paraná para viajar entre estas provincias son exageradamente prolongadas. Hay largas filas para subirse a un colectivo y muchas veces, hay que esperar que se completen uno o dos unidades para tomar el siguiente.Los miles de estudiantes y trabajadores de Santa Fe y Paraná que tienen que viajar, tienen que estar varias horas antes en la terminal para no llegar tarde. Pasan los años y el conflicto no se soluciona.El defensor del Pueblo, Jorge Henn, contó que se reunió con la Defensoría de Paraná, con el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y con las empresas Etacer y Fluviales, encargadas de los viajes de Santa Fe a Paraná (y viceversa), para abordar el tema una vez más.“Se trata de una movilidad intensa entre las ciudades, estamos hablando de 180 mil cortes por mes que tiene que ver con actividades relacionadas con el estudio, con el trabajo y con el ocio”, remarcó.En el encuentro, se habló de las "dificultades en el transporte, principalmente con la espera en la estación terminal y lugares estratégicos de Ciudad Universitaria y la Facultad de Derecho", contó el defensor de Santa Fe y agregó que “se pierden horas, se pierden colectivos y no pueden ir a la ciudad de destino”.Según afirmó Henn que "las empresas reconocieron el problema y se comprometieron a bajar los tiempos de espera", dijo y agregó que “se debe destacar que no se trata de un tema abstracto y que las empresas se sentaron en la mesa de diálogo”.“También hay reclamos llevados adelante al Gobierno provincial por el tema de seguridad, para que haya personal policial en Ciudad Universitaria", dijo Henn a. Y señaló que las empresas se comprometieron a mejorar la coordinación y los rondines en Ciudad Universitaria.“Cada vez, se habla más de la movilidad en términos metropolitanos y somos prácticamente una metrópolis con Paraná y por eso, el transporte debe estar a la altura de las circunstancias”, señaló el Defensor del Pueblo de Santa Fe y agregó que “las empresas se comprometieron en reducir las largas colas de hasta tres cuadras y después se encuentran con las unidades llenas y hay que esperar el siguiente”, explicó.Es que, desde hace años, se generan largas filas para tomar un colectivo de Etacer o Fluviales, tal como se puede ver cada mañana y mediodía en la terminal de la capital entrerriana.“Las empresas se comprometieron en coordinar la mejora de los rondines en la Ciudad Universitaria y mantenerlo en el tiempo”, dijo Henn y agregó que “ambas Defensorías del Pueblo de Paraná y Santa Fe, se comprometieron en controlar el cumplimiento”, señaló.