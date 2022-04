Promociones y música: "Paseo Centro" se realizará el miércoles en calle Urquiza

Este miércoles se realizará “Paseo del Centro” en la peatonal de Paraná. El objetivo es aprovechar los espacios por donde actualmente no circulan vehículos por las obras que se realizan en zona de plaza 1º de Mayo, sobre calle Urquiza. También habrá bandas en vivo.Un comerciante dijo aque “estaremos participando y estamos re contentos con la idea. Es una buena iniciativa. Hay que hacer cosas diferentes. Está bien organizado y tenemos expectativas. Vamos a abrir hasta las 21.30 o más con los colegas de la Galería Almendral. Hay buena onda para participar”.“En la Cámara de Comerciantes del Microcentro se viene trabajando hace mucho en distintas iniciativas para hacer a lo largo del año. La idea es replicarlo. Podríamos volver a hacerlo en el aniversario de la ciudad y para septiembre, como así también para el Día de la Madre”, dijo.“O mirás la obra, que va a estar linda cuando termine pero hoy causa problemas; o mirás la oportunidad de aprovechar un espacio que normalmente está lleno de autos y con tránsito. Elegimos aprovechar la oportunidad de ocupar el lugar”, agregó.Otra comerciante expresó que “siempre es bueno tener este tipo de iniciativas para atraer público. Las obras modificaron el comportamiento de los clientes. Muchos no saben cómo llegar, dónde bajar, no están los taxis, se han generado inconvenientes”.Una mujer que atiende un comercio de lencería, señaló: “El miércoles estaremos hasta las 21.30. Es una gran oportunidad previo a Semana Santa. Se está hablando de mucho turismo y queremos aprovecharlo”.“Las obras modificaron el comportamiento de los clientes, sobre todo el humor, la comodidad, porque además se extienden en el tiempo”, agregó.