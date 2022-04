Vecinos de calles Reforma Universitaria y Ángel Vivanco piden mejoras

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

En representación de los vecinos de la zona de calle Reforma Universitaria y Ángel Vivanco de la ciudad de Paraná, Edgardo Wolter, reclamó la urgente mejora de la arteria que queda hecha “un desastre” después de cada lluvia.



“La municipalidad había acordado con la empresa que está haciendo arreglos en Zanni que iban a mejorar la calle”, pero los vecinos siguen esperando. “Hoy a la mañana estaba llena de agua, pasaron los camiones, colectivos, rompieron la calle porque se hicieron pozos, engancharon el cable de la luz, rompieron gajos y cortaron el cablevideo”, enumeró Wolter sobre lo acontecido en la mañana de este lunes tras la lluvia de la madrugada.



“Hace tiempo que estamos reclamando, pero es como que no existimos para la municipalidad. Uno paga los impuestos, pero cuando se pide algo, una mejora nos dicen que no hay. Queremos que nos mejoren la calle y que la dejen como corresponde”, reclamó.



Y acotó: “La calle es un desastre y cuando llueve es peor. El intendente dice que está haciendo muchas obras, pero las que no se ven no las hace, nosotros acá no tenemos ninguna clase de mejora”.



Hace un tiempo, los propios vecinos decidieron hacer un reductor de velocidad para evitar que la calle se transforme “en una pista de carrera”. Elonce.com