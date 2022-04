Realizarán autopsia a bebé de siete meses para determinar la causa de la muerte

Falleció un bebé de siete meses que fue atendido en el hospital San Roque de Paraná y su madre, Alicia Judith Godoy, exigió ante“saber que ocurrió exactamente” con su hijo y denunció “mala praxis”.“Seguimos sin respuestas sobre lo ocurrido”, explicó Godoy al resaltar que al cuerpito del bebé lo trasladarán a Concordia para realizarle la autopsia y determinar si hubo mala praxis.Este lunes familiares y allegados realizaron una manifestación frente a Tribunales para exigir justicia.Allí, la mujer rememoró que “el viernes pasado llevamos al nene al centro de salud Osinalde porque notamos que tenía el pecho cargado, y la pediatra nos dio un remedio para el reflujo, luego, el sábado lo llevé de urgencia al Carrillo, le dan betamezona y me recomiendan hacer una consulta con su pediatra de cabecera, y el martes a la pediatra, que le recetó paf cada seis horas por dos días y kinesiología.En el Carrillo le dieron reliverán porque había vomitado varias veces, estaba amarillo, pálido y deshidratado. El miércoles, cuando lo atendió el kinesiólogo, éste le comentó eso la pediatra, pero ella le dijo que no estaba tan deshidratado como para internarlo”.Según relató la mamá del bebé, ella fue retirada de la sala y minutos después le informaron que el pequeño hacía 25 minutos que estaba con un paro cardiaco, “o iban a reanimar un tiempo más y de ser necesario le inyectarían adrenalina”. Godoy contó que ella estaba en la guardia sola ya que su pareja estaba trabajando en un campo.“Nos indicaron que no podían hacerle la autopsia en Oro Verde y le realizarán en Concordia”, explicó la madre.En tanto una de las presentes, explicó a este medio que “en la causa interviene el fiscal Montrull y al momento no tenemos un abogado y nos dijeron que el cuerpo del bebé está en la morgue judicial de Oro Verde , queremos que sea lo más rápido posible para ayudar a la familia”