Muerte de bebé por presunta mala praxis: el crudo relato de la madre

Falleció un bebé de siete meses que fue atendido en el hospital San Roque de Paraná y su madre, Alicia Judith Godoy, a través de, denunció que el deceso se produjo “por una mala praxis”. “Mi hijo entró vivo y me lo dieron en una camilla”, acusó.“El viernes lo traje a la pediatra de urgencia porque el nene tenía mocos y lo recetaron para el reflujo; el sábado lo llevé de urgencia al Carrillo y el martes a la pediatra, que le recetó paf cada seis horas por dos días y kinesiología. Cuando lo llevé a casa, estuvo bien”, contó la mujer que vive en barrio Mosconi III de la capital entrerriana.Y continuó: “En el Carrillo le dieron reliverán porque había vomitado varias veces, estaba amarillo, pálido y deshidratado. El miércoles, cuando lo atendió el kinesiólogo, éste le comentó eso la pediatra, pero ella le dijo que no estaba tan deshidratado como para internarlo”.Godoy explicó que cuando a llevó a su hijo a las sesiones de kinesiología en el centro de salud Apolinario Osinalde de barrio Pancho Ramírez, “lo vieron pálido y deshidratado”. “La médica decide derivarlo por un cuadro de deshidratación y hace un resumen de la historia clínica; y a las 12 me atendieron en la posta respiratoria del San Roque”, rememoró.La mujer asegura que su hijo ingresó vivo al hospital porque previamente lo había amamantado. “Lo pincharon varias veces donde no podían sacarle sangre, lo herejiearon, le pusieron un suero y lo llevaron de urgencia a una sala para que supuestamente iba a estar más cómodo”, comentó Godoy al tiempo que recordó: “Le pusieron una máscara de oxígeno, pero mi hijo se la quería sacar y no, se la querían seguir poniendo”.La madre del bebé, según su relato, fue retirada de la sala y momentos después, le avisaron que su hijo, “hacía 20 minutos que había entrado en paro y que iban a intentar reanimarlo 15 minutos más”. “Mientras yo estaba sola en la guardia”, remarcó.“Fue una mala praxis porque mi hijo entró vivo y me lo dieron en una camilla”, acusó.Godoy reveló aque su hijo nació a término, pero a que a los tres meses de vida le detectaron “un retraso madurativo”. En ese sentido, denunció que “en el hospital de niños nunca me dieron una respuesta; nunca me dieron los turnos para el neurólogo y una ecografía cerebral que por plataforma había solicitado la pediatra de urgencia”.Finalmente, familiares acusaron que el cuerpo del niño había sido trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para la autopsia correspondiente, siendo que –por orden judicial- debía ser derivado a la morgue de Concordia. La fiscal en turno que los atendió este sábado fue Mariela Romero.