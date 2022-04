Estudiantes festejó el triunfo ante Rowing, “el clásico” del rugby en Paraná

En su sede del Parque Urquiza, Estudiantes superó sin problemas al Paraná Rowing Club en un duelo especial que se jugó en el marco de la quinta fecha de Primera División del Torneo Regional del Litoral de Rugby. El CAE sumó de esta forma su quinto éxito en serie y sigue como único puntero en el máximo nivel del TRL.Ya en el primer tiempo, el Albinegro demostró todo su potencial y su gran presente, logrando un parcial 26-0 que prácticamente liquidó la historia. El Remero no encontró su juego en ningún momento y poco pudo hacer para detener el buen juego de su rival.En el complemento, el CAE no tuvo la misma lucidez en ofensiva, Rowing levantó un poco su nivel y pudo llegar al try para descontar. Pese a no tener la misma solidez que tuvo en el período inicial, los dirigidos por Pedro Raiteri lograron estirar el marcador para quedarse con un gran triunfo ante su gente.“Tuvimos la suerte de festejar nosotros, pero este iba a ser uno de los partidos más difíciles del campeonato; además, Rowing tiene muy buenos jugadores y entrenadores, y todos los partidos fueron muy difíciles para ellos y estuvieron cerca de ganarlos”, comentó ael presidente de la subcomisión de Rugby de CAE, Carlos Cubasso. “Este ya es un clásico del TRL de la ciudad”, sentenció.Por su parte, uno de los jugadores, Facundo Ferrer, sintetizó que el partido “se resolvió como queríamos: manejando nosotros el ritmo y la intensidad, y aceleremos cuando había que hacerlo”. “Fue algo progresivo, de menos a más, y terminamos como queríamos”, ponderó.Tras el encuentro, los jugadores de ambos equipos se disponían a compartir un festejo de “tercer tiempo”. De hecho, Cubasso fue quien antedestacó “el amor por la camiseta” entre los rugbiers y sus simpatizantes.Estudiantes, que venía de vencer nada menos que a Gimnasia, Jockey Club, Old Resian y Duendes, mantuvo su racha triunfal y se perfila como uno de los grandes candidatos en el Regional.