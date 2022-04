Campaña antigripal: “Hay que protegerse, hay que vacunarse”

Paraná El hospital San Roque inicia vacunación antigripal en niños y mayores de 65 años

Este jueves, el hospital materno infantil San Roque de Paraná comenzó a aplicar la vacuna contra la gripe a los menores entre 2 y 24 meses, adultos mayores de 65 años y personas de menos de 65 años con patologías, las cuales deben llevar el pedido del médico.estuvo pasado el mediodía en el vacunatorio del nosocomio, ubicado sobre calle La Rioja, donde habían una importante presencia de gente mayor haciendo la fila para recibir la vacuna. Todos los entrevistados, coincidieron en remarcar que acceder de forma gratuita a la dosis es una oportunidad muy importante en este contexto donde el virus del covid todavía persiste y llega la época de otros virus respiratorios.Una señora que se aplica todos los años la vacuna antigripal, afirmó que “ahora no está para jugar con esta gripe que dicen que se viene y más con los antecedentes que tuvimos con el covid. Hay que protegerse, hay que vacunarse, si tenés esto y es gratuito hay que ser inconsciente para no aprovecharlo”, expresó. Y destacó que la espera no es mucha, “hay una chica que anota y otra que vacuna”.“Todavía no han llegado los fríos y estamos a tiempo para ponernos la vacuna”, dijo otro señor que también contó que se inocula todos los años contra la gripe. “Dicen que este año va a estar bravo así que con la vacuna esperamos superarla”, indicó.“Pasados los 65 años hay que protegerse de la gripe, además dicen que este año viene muy, muy brava. Recomiendo que se vacunen todos”, afirmó otra señora que está dentro de los grupos de riesgo al ser asmática.También entre los presentes destacaron que “es buenísimo que se empiece a vacunar ya en abril”.El vacunatorio del hospital San