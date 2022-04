Renovaron el pedido de justicia por Valentín, el chico que falleció tras cirugía

Este jueves, a dos años de la muerte de Valentín, familiares y amigos se concentraron en la puerta de Tribunales para pedir justicia. Además, madres de otros niños fallecidos por “mala praxis” se unieron por la misma razón.Valentín Godoy, de 13 años, ingresó el 24 de marzo de 2020 al hospital materno infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, con un cuadro de apendicitis. Fue operado cinco veces y aunque parecía que se estaba recuperando, su cuadro comenzó a empeorar con el correr de los días. Finalmente falleció el 7 de abril.Cintia Rodríguez, mamá del niño, dijo aque “los médicos me decían, después de cada cirugía, que estaba bien, pero él nunca avanzó en su recuperación. Tenía vómitos, fiebre y diarrea. Nadie lo controlaba y hasta el día de hoy no tenemos respuestas”.Según relató: “Nos quieren archivar la causa. El médico que analizó la historia clínica, en las pericias del Tribunal de Justicia, sostuvo que, para el 29 de marzo, los profesionales tenían siete puntos de alerta de que le nene no se recuperaba”.“Sabemos que su fallecimiento fue por una falla multiorgánica, pero todavía no sabemos que lo desencadenó. Pudo haber sido pro un shock hipovolémico, porque se desangró por dentro o por la misma infección”, señaló.Ian Luca Mendoza, nació, en la semana 27 de gestación, el 13 de septiembre de 2021. “Nació en perfecto estado de salud, nadie lo podía creer, solamente le faltaba que se le desarrollen los pulmones”, contó su mamá, Sasha.El bebé estuvo 13 días internado en buen estado “le fueron sacando los cables, el oxígeno, todo”. El 25 de septiembre “fui a darle de mamar y cuando llego estaba todo entubado de nuevo”.La joven relató que había dejado cuatro teléfonos y en ningún momento “me informaron que mi hijo había pasado la noche en grave estado. Ese día lo operaron y le sacaron el 80% de los intestinos. Pasó todo el día estable, pero no avanza y para la noche ya no respondió más y falleció”.“Nos maltrataron y nos querían sacar como si fuéramos unos perros. Quieren tapar todo”, sentenció.Al finalizar, Cintia instó a “denunciar estos casos. Estos hechos siempre pasan”.