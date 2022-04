Jardín de Infantes “Consejito” cumple 28 años y sueña con el edificio propio

La Unidad Educativa Nº6 "Consejito" de Paraná, festeja sus 28 años de vida institucional. Este año para celebrar un nuevo aniversario, docentes y alumnos repartieron tarjetitas en el Consejo General de Educación (CGE)“En la institución concurren niños desde los 45 días hasta los 5 años y trabajan personal del CGE y Departamental de Escuelas”, expresó una de las docentes, a Elonce al resaltar que “en 28 años aún no tenemos edificio propio y seguimos en la lucha”.La Unidad Educativa funciona en dos establecimientos, la sede ubicada en calle Córdoba 52 y el anexo en calle Cervantes. “Son más de 105 niños y nos gustaría un edificio para estar todos juntos”, valoró y expresó que “falta poco para que me jubile y no sé si voy a llegar a ver el edificio propio”.Sobre los festejos destacaron que tienen previsto compartir una torta con los niños y pasar un hermoso momento.