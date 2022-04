Pintaron una estrella amarilla en memoria de víctima de siniestro vial

Luis Alberto Orrego tenía 44 años y falleció a las pocas horas de ser violentamente chocado en zona de Circunvalación y el rulo del Acceso Norte de Paraná.Este miércoles, sus familiares acompañados por integrantes de Vidaer, pintaron una estrella amarilla en su memoria.Verónica Osán, sobrina de la víctima fatal, aseguró que el hombre se conducía de madera peatonal, “con mi primo; quiso cruzar la calle y no vio el auto que venía detrás de otro que lo embistió. Él falleció a las dos o tres horas, en el hospital San Martín. Pusimos abogado, fuimos a Tribunales. Nos dijeron que había sido un accidente, que el muchacho que venía en el auto realmente no lo vio y mi tío tampoco lo vio al conductor”.Ese día fatal Orrego “pasó por lo de mi tía a saludarla por su cumpleaños, pero ni siquiera entró a su vivienda porque se iba a su casa, él vivía con mi abuelo y nunca llegó: pasó esto”. Orrego era pescador.Los familiares piden “que la gente tome conciencia, se fije cuando va a cruzar la calle y que los autos no circulen tan rápido”, dijo su sobrina.Por su parte, Carla Cusimano, desde Vidaer, entendió que “no merman los accidentes viales, de fallecidos, de lesionados. Vimos una disminución importante pero solo durante la pandemia a raíz de las restricciones en la circulación. Vemos la cantidad de imprudencias que se cometen en el andar de manera permanente, en Paraná nada es respetado, desde las vías únicas para transporte público de circulación, ya sea senda peatonal, semáforos en rojo”.“A esto lo construimos entre todos, que la ciudad sea una ciudad más segura para transitar depende de todos y cada uno de nosotros; no del otro, no del de al lado”, puso relevancia Cusimano.Y en este caso particular del siniestro que protagonizó Orrego, marcó que “si el vehículo que iba detrás que termina atropellando a Alberto, hubiera llevado la distancia correspondiente respecto del auto que iba delante, lo hubiera alcanzado a ver”.“Desgraciadamente son una multiplicidad de factores o situaciones, que hacen que hoy lamentemos, a un año del hecho, la muerte de esta persona, y de una familia muy ‘tocada’ por este tema: Esta familia no hace mucho perdió a un primo de Verónica en ruta 11, hemos pintado la estrella amarilla ahí, hemos acompañado a todos ellos”, aseguró.