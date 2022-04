En la terminal de ómnibus los servicios están saliendo “con total normalidad”

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Enrique Susevich, encargado de la boletería de Flecha Bus, confirmó a Elonce que los servicios que brinda la empresa no están siendo afectados por los inconvenientes que se registran con la provisión de combustibles y en particular con el faltante de gasoil.



“Todos los servicios están saliendo con total normalidad; no tenemos información sobre el faltante de combustible, y todas las unidades están cumpliendo con los recorridos. En Paraná no hemos tenido problemas”, dijo y dio cuenta que la empresa “compra a granel y llegan los camiones al predio” para abastecer las distintas unidades. Expectativas para Semana Santa

Por otra parte, y consultado sobre cómo viene la venta de pasajes para Semana Santa, expresó que esta semana “comenzó a moverse”.



“Se está vendiendo, no con la expectativa que teníamos, pero se están empezando a mover los servicios provinciales, además de Buenos Aires, Bariloche, Tucumán, Carlos Paz y Córdoba que está con bastante demanda”.



En lo que respecta a los destinos entrerrianos, mencionó que Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Chajarí, registran una demanda similar a la que tienen durante los fines de semana largo.



“Hoy comenzó a moverse, lo que la gente está cobrando. Hay servicios y adicionales en algunos destinos, pero pedimos que no esperen a último momento para sacar el boleto”, solicitó Susevich. Elonce.com