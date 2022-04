Accidente en céntrica esquina: qué dicen los ciudadanos sobre normas de tránsito

Policiales Camioneta atropelló a dos personas en una céntrica esquina de Paraná

Dos transeúntes, una mujer de 71 años y un hombre de 70, fueron atropellados por una camioneta Toyota Hilux, cuando cruzaban la calle en la esquina de Salta y Andrés Pazos, de la capital entrerriana, se informó a. Los peatones y el conductor fueron hospitalizados, para recibir atención médica y en horas de la tarde, fueron dados de alta.Tras la repercusión que tuvo el siniestro,le consultó a peatones y conductores, cómo se comportan en la calle y si respetan las normas de tránsito. “Es imposible cruzar está calle, por eso pasan los accidentes”, expresó una mujer.Una peatón señaló a Elonce que “siento que los conductores no nos respeta”. Según argumentó: “en las esquinas, los autos se paran en la senda peatonal”. En tanto, otra agregó que nos “falta educación como ciudadanos. No hay controles, no hay inspectores, ahí está la falla”.“Muchas veces no te dan paso y se mandan todos los autos a pasar de una vez”, manifestó otra peatón.Una joven que conducía un auto, comentó que “muchas personas se cruzan en medio de la calle”. Por su parte, un conductor que no es de Paraná, agregó: “está bastante cargado el centro. Por mi parte, trato de cumplir con todas las normas”.Un motociclista, mencionó que “el tránsito no está ordenado”. Una mujer, remarcó que “los peatones siempre tienen la prioridad, pero hay que establecer normas y ordenar la calle”.“Todos tenemos que respetarnos”, finalizaron.