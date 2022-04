Avanza a “buen ritmo” la obra de repavimentación y ensanche de Avenida Zanni

Colectivos

Este lunes de abril iniciaron los trabajos en Zanni, desde Newbery hacia el sur. Las tareas consisten en trabajos de frezado del pavimento existente y construcción de las bases del sector a ensanchar. Adán Bahl, intendente de Paraná informó aque la obra “va a buen ritmo”.“Es una de las principales entradas que tiene la ciudad y es una arteria muy importante. Por esta calle pasan 12.000 autos diarios y era una inversión que teníamos que hacer. El proyecto está siendo financiado por el gobierno provincial y va a un excelente ritmo”, expresó.Según señaló, cada vez que el municipio analiza una nueva obra “tenemos en cuenta como impactará en el vecino en su día a día, cómo beneficiará al frentista, a quien transita diariamente”. Seguidamente, agregó que “tenemos una visión estratégica de Avenida Zanni, más llegando a Almafuerte, de impulsar un centro comercial a cielo abierto”.Para poder realizar esta obra, fue necesario que se intervengan otras arterias como Miguel David, Faustino Parera, Tibiletti: “son distintas calles que recién el flujo de vehículos”.“Esta obra se estaba esperando hace muchos años y los vecinos están muy contentos. Va en tiempo y forma, y se está haciendo como corresponde. Todos nuestros proyectos, empiezan y terminan, pero además brindan una solución definitiva”, resaltó el intendente.Bahl comentó que el objetivo es unir el este con el oeste, a través de la parte sur de Paraná. “Estamos construyendo avenida Circunvalación, también calle Crisólogo Larralde, desde Zanni hasta Almafuerte”. Además, informó que trabajarán en Avenida Ejercito, calle El Paracao.Al finalizar, agradeció el apoyo del Gobierno Provincial y Nacional “para poder encarar estas obras”.Debido a la intervención, las líneas 12 y 24 tendrán modificaciones en sus recorridos habituales. En la diagramación alternativa se dispusieron paradas provisorias.Av. Zanni - P. Balbín - Gdor. Parera - C. Larralde Viva nco - Av. Newbery y recorrido habitual.1 - Av. Zanni y Balbín2 - Balbín y Gdor. Parera3 - Gdor. Parera y C. Larralde4 - C. Larralde y Vivanco5 - Vivanco y Estévez Boero6 - Vivanco y Solari7 - Vivanco y Av. Newbery8 - Av. Newbery y Gdor PareraAv. Newbery - Vivanco - C. Larralde - Gdor Parera - Balbin - Av. Zanni y recorrido habitual.1 - Av. Newbery y Vivanco2 - Vivanco y Solari3 - Vivanco y Estévez Boero4 -Vivanco y C. Larralde5 - C. Larralde y Gdor. Parera6- Gdor. Parera y Balbín7 - Balbín y Av. Zanni