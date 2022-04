“Quedan poquísimos locales desocupados en el microcentro” de Paraná

Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná habló sobre la situación del sector y dio cuenta que en el microcentro se han vuelto a reabrir locales que habían quedado desocupados durante los últimos años.



“Quedan poquísimos locales desocupados en el microcentro. Calle Alem que en algún momento estuvo con más de la mitad de los locales desocupados, ahora creo que no hay ninguno desocupado, lo cual da la pauta que se reactivado bastante. En la peatonal hay todavía algunos locales vacíos, pero en general muchos de los que se habían desocupado se fueron ocupando, con empresas nuevas o con gente que estaba fuera del centro”, explicó.



Sobre cómo marchan las ventas, indicó que “el mes de marzo es una época de transición entre lo que es el verano y la temporada de otoño-invierno, se mantiene la venta como para poder subsistir, pero no es una época de grandes ventas. A la gente el dinero no le alcanza y al comerciante se le hace muy duro cumplir con todas las obligaciones, las cuales todas vienen con aumento. Es complicado tener demasiadas expectativas, pero estamos en este juego y hay que seguir peleándola”.



Tras ello, opinó que “hay meses que son mejores, ahora con el cambio de temporada, en lo que respecta a indumentaria la gente renueva el vestuario y así se va tratando de pelearla desde el lado de la expectativa y la necesidad de la gente; sabiendo de las dificultades que tenemos todos”.



Consultado sobre si los consumidores acuden a la financiación, Ruggeri indicó que “hay de todo. En el rubro indumentaria, al ser importes no tan grandes se usa el plan 6 cuotas y hay negocios que tienen sus cuentas personales que son a tres cuotas. La gente todavía usa mucho el efectivo”.



Hace unos años atrás, hasta el día 15 de cada mes “andaba circulante en la calle, pero hoy ya se corta más temprano. En otras épocas, por ejemplo, la mujer empezada la temporada se compraba 2 o 3 calzados y hoy solamente cuando necesita”.



Finalmente, el comerciante mencionó que este año “hubo mucho aumento, que se fue dando progresivamente”. Eso se nota cuando se hacen las reposiciones de mercadería. “Se han achicado mucho los márgenes de ganancia de las empresas, entonces lo primero con lo que se trata de cumplir es con los sueldos, los alquileres, y los servicios”, remarcó. Elonce.com