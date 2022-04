Un sueño cumplido: peluquero le cortó el cabello a futbolistas internacionales

El encuentro con sus ídolos

Adriel Álvarez es un joven peluquero de Paraná, fanático de fútbol y al enterarse que el equipo de Peñarol de Montevideo estaría en la capital entrerriana no dudó en ofrecerles sus servicios a todos los jugadores.El joven relató anteque tiene una peluquería en Paraná donde atiende por la tarde y por la mañana trabaja en el área de mantenimiento del Complejo Escuela Hogar. “Siempre soñé con cortarle el cabello a jugadores de fútbol y unir las dos cosas que me apasionan”, mencionó al dar cuenta que no quiso dejar pasar la oportunidad de ofrecer sus servicios a los jugadores del Club Peñarol de la República Oriental del Uruguay.El peluquero muy decidido contactó a cada uno de los jugadores por redes sociales para ofrecerles cortes de cabello cuando estén en Paraná y de esa manera poder conocerlos. “”, comenzó relatando el joven peluquero al resaltar que unos días después recibió un mensaje que lo cambió todo.“El capitán de Peñarol, Walter Gargano, me envió un audio para pedirme que les corte el cabello”, dijo muy emocionado Adriel y detalló que el lunes por la noche asistió al Hotel Mayorazgo para cortarles el cabello a los jugadores.Se recordará que El partido entre Colón y Peñarol correspondiente a la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores se disputará desde las 19.15 en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe. Los jugadores de Peñarol están en Paraná desde hace algunos días y entrenaban en el Club Don Bosco, muy cerca de donde trabaja Adriel por las mañanas. “Los vi entrenar algunos días”, dijo el peluquero.Sobre el encuentro, Adriel mencionó que los jugadores se organizaron en una habitación del hotel y él realizó unos 11 cortes: “fue fantástico estar ahí y compartir un rato con los chicos”, valoró.dijo el peluquero y agregó que tuvo una charla especial con el jugador argentino Lucas Viatri, sobre su paso por los clubes de Colón y Boca Juniors.

“Desde que conocí el mundo de la peluquería siempre soñé con cortarle el cabello a los jugadores”

“Los cortes eran parecidos, utilice mucha navaja y rebajado, son looks que están a la moda”, resaltó y mencionó que “fue una alegría muy grande, los chicos fueron todos muy buenos conmigo y a pesar que al principio estaba nervioso lo pase muy lindo”.

Gracias a ser muy insistente pude lograr mi sueño

Adriel sumó que tras cortarle el cabello a los futbolistas, lo invitaron a ver el partido que se disputará hoy en la cancha de Colón y le prometieron que le iban a regalar una camiseta, “es increíble, de todos modos con ver mi trabajo realizado ya me alcanza”, valoró.El peluquero paranaense resaltó que su anhelo es continuar cortándole el cabello a los futbolistas, “me gustaría que me llamen de Patronato”, reveló.