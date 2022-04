Vecinos autoconvocados piden arreglo de calle por la que circula tránsito pesado

Valeria Leiva, una vecina de la zona, aseguró aque reclaman el arreglo de calle Gobernador Faustino Parera y Cortada 893. “Está intransitable este lugar, es imposible que entre una ambulancia, los bomberos, ante cualquier eventualidad; incluso para la policía es imposible pasar”, dijo.De la misma manera mencionó que “hace tres años, los vecinos iniciamos un expediente para el arreglo de las calles. Pasan las gestiones y seguimos viviendo de la misma manera o peor”.La zona “es de alto tránsito: Balbín es todo tránsito pesado, ya que al no poder entrar por la ciudad, lo hacen por acá. Esta es una arteria que deriva hacia la zona de Oro Verde, paras Avenida Zanni o salvador Caputto”, expresó la vecina.“Parecemos ciudadanos de segunda. Acá no hay color político, somos ciudadanos autoconvocados, que queremos una mejora de vida. No porque no vivamos en Zanni o en Ramírez, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de esta manera”, indicó.No hay comisión vecinal en la zona, dijeron.La vecina manifestó que el “acampe” se mantendrá por la noche, hasta que “alguien de la municipalidad venga y nos dé respuestas”.