Detención de Cositorto: líder de la sede Paraná dijo ser “un damnificado más”

Policiales Aníbal Fernández aseguró que Cositorto será deportado y entregado en Argentina

Paraná Cerró Generación Zoe Paraná y afecta a más de 250 inversores asociados

Leonardo Cositorto fue detenido en las últimas horas en República Dominicana. Sobre el empresario pesaba una orden de captura internacional. Desde la clandestinidad, Cositorto, semanas atrás, había confirmado la apertura de una nueva plataforma, Sunrise Coach, y prometió pagarles a todos los que formaron parte de Generación Zoe.Andrés Amarilla, gerente de la firma financiera en Paraná, dialogó cony aseguró que es un “damnificado más”.Sobre las posibilidades que él sea denunciado, el letrado expresó: “me pueden acusar, pero como soy un damnificado, van a tener que argumentar las pruebas”. Según comentó Amarilla, los inversionistas a la hora de firmar el contrato sabían que “éramos todos socios de la firma”. “Pueden presentar las denuncias, yo me voy a defender porque siempre obre de buena fe. Hace más de 22 años que vivo acá y siempre di la cara. Los hechos van a demostrar la verdad”.Según comentó el abogado, son 250 las personas afectadas por las estafas. “Algunos de los ahorristas que están hace más tiempo van a recuperar algo de dinero, otros van a perder más de la mitad y los que ingresaron en el último tiempo van a perder todo su dinero”, dijo. Seguidamente agregó: “los que invertimos en educación y en los robots, tendremos una pérdida sumamente importante”. Las pérdidas van desde los 5.000 a los 300.000 dólares. Las inversiones de Paraná superan el millón de dólares.Las denuncias se extenderían a lo largo del mundo. Amarilla recomendó que los afectado de Entre Ríos “deberían realizar la acusación a Cositorto y su socio Maximiliano Batista, que eran la cabeza de la organización”.Andrés Amarilla aseguró que no se siente responsable de lo que sucedió y de tener que devolver el dinero. “Me siento triste como líder de la estructura, por lo que sucedió, todos perdimos mucho dinero”.Al respecto, señaló que “la sociedad entera me tiene que tiene que pagar. Yo invertí y siempre hay un riesgo”. “Los contratos que se firmaron están en la plataforma y se aclara perfectamente, que los ahorristas hicieron un convenio con Zoe, no conmigo”.“Es imposible que pueda quedar pegado en esta estafa. Voy a aportar los medios y pruebas a la Justicia e inmediatamente se van aclarar los hechos”.El responsable de la firma financiera en Paraná, mantenía un contacto muy fluido con el líder. “Nos decía que estaba enterado de lo que sucedía, pero que nos quedemos tranquilos que nos iban a pagar todo. Que iba a demorar un par de meses, pero todos íbamos a recibir nuestro capital. Además, siempre manifestó que el que se quería retirar, lo podía hacer”.El líder señalaba que iba a devolver lo invertido en criptomonedas al valor del dólar.Al finalizar, el abogado mencionó que está convencido que “fue un engaño”. Invirtió más de 300.000 dólares.