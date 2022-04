Bajante del Paraná: para cuándo se prevé la vuelta de niveles normales en el río

Complicaciones por la bajante

Río Uruguay

, supo. El curso de agua se encuentra en creciente dado que subió dos centímetros en relación a la última medición de ayer y 67 centímetros en una semana.Al respecto, el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, aclaró aque esta mejoría en los niveles “no es tendencia”.y que responde a una sequía generalizada en la región y que todavía no se disipó”, remarcó el ingeniero.“La mejora de corto plazo esen una zona de respuesta rápida, como lo es la Cuenca del Plata, y que permitirán que, durante abril en Paraná, haya lecturas de escalas oscilantes entre 1.20 y 1.40mts”, explicó al destacar que “son números por debajo del límite de aguas bajas, criticas, pero mejor de lo registrado en los meses del año pasado”.De acuerdo a lo que subrayó Borus, la altura de 1.35mts a la altura de Paraná representa “casi dos metros por debajo del nivel normal” del río en la capital entrerriana. “La tendencia climática no permite ver un optimismo porque en otoño seguiríamos en una situación que, si bien no es tan critica como suponíamos, está muy lejos de lo normal”, insistió el ingeniero.. “Pero lo más probable es que durante el otoño continúe la situación actual”, esclareció.Borus detalló que, como consecuencia de la bajante del Paraná, “las tomas de agua para consumo urbano están funcionando de manera que garantizan la provisión del recurso, pero en condiciones que son muy distintas a las normales”. “Al captar el agua desde más abajo, el costo de captación de agua fluvial es mayor y, por ende, el costo de tratamiento porque la concentración de contaminantes en aguas bajas es mayor”, informó.Punto aparte, al aclarar que Yacyretá no almacena agua, sino que descarga lo que le entra, Borus comunicó que “el sistema de embalses de Brasil recuperó reservas con las lluvias que se dieron en las nacientes del Paraná, con lo cual, eventualmente, estaría en condiciones de compensar alguna bajante que se dé”.“Los niveles mejoraron sensiblemente porque las lluvias de marzo permitieron una rápida recuperación, y si bien ahora está con tendencia descendente, los niveles están dentro de la oscilación de aguas medias y el caudal entrante a Salto Grande alcanzó niveles significativos, con lo cual, la central llegó a tener capacidad plena”, refirió el ingeniero del INA.