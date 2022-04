"Es homenajear a nuestros héroes", dijo ganador de maratón "Malvinas no olvidar"

Testimonios

En el marco de las actividades por los 40 años de la Guerra de Malvinas, este domingo se llevó a cabo la Maratón “Malvinas, no olvidar”.El evento tuvo dos categorías. La primera, de 10 km, partió desde el peaje de Santa Fe hasta el peaje de Paraná, continuó por Antonio Crespo, Laurencena hasta Plaza de las Colectividades.La segunda, de 4 km, que fue recreativa, comenzó en el peaje de Paraná, Antonio Crespo, Laurencena hasta el Rowing para finalizar en la Plaza de las Colectividades.Participaron personas de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, pero también de Santa Fe. El objetivo fue cruzar el Túnel y unir ambas ciudades en un sentido homenaje por Malvinas.transmitió en vivo la actividad, que busca rendir homenaje a los veteranos y caídos en la guerra.Al grito de ¡Viva la Patria", los participantes hicieron el cruce el Túnel para continuar su recorrido hasta la recta final. La competencia fue organizada por el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, junto al municipio de la ciudad.El primer corredor en llegar a la meta fue Felix Maydana. Es oriundo de Santa Elena pero vive en Paraná. Completó la carrera en 30 minutos. El segundo y tercer corredor, llegaron en el minuto ´32.En diálogo con, expresó que “es una maratón muy emotiva. Fue una carrera muy linda, cruzar el túnel es muy emotivo. Se sufrió un poco por el calor, la parte final de la costanera, sobre todo. Pero es un orgullo estar acá. Me voy muy contento”.“Es una fecha muy importante, esta maratón es un reconocimiento a nuestros héroes. Que ellos la puedan organizar es un reconocimiento. Les agradecemos por hacerla y por haber defendido nuestro territorio en la guerra”, agregó.Patricia Ponce, quien salió en primer lugar en su categoría, contó que “estaba medio pesado, hace calor, pero es una emoción correr para los ex combatientes. La vengo ganando desde el 2017 a esta carrera. No se hizo por la pandemia y ahora la volví a ganar”.“Entre Ríos apoya mucho al deporte y esta maratón debería hacerse en todo el mundo. Necesitamos recordar este hecho en todos lados. Hay que homenajear a nuestros héroes”, dijo.Silvio Julio Acosta, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, expresó aque “estamos muy contentos de la convocatoria que hemos tenido, de la gente que nos sigue. Es un día lleno de emociones para nosotros. Estamos felices de ver a toda la ciudadanía acompañando”.“Los veteranos y ex combatientes de Malvinas hacemos esto para los compañeros que quedaron en las islas, por sus familias, es un homenaje por ellos, no tanto por nosotros que pudimos volver. Nuestro juramento es perder la vida por defender nuestra tierra. En esta fecha, hace 40 años, estaba en Malvinas. Vi izar la bandera por primera vez, vi morir al capitán Giachino. Esa parte de la historia la llevamos en nuestro corazón y cuerpo”, agregó.Uno de los corredores, en tanto, dijo que “me fue más o menos, pero llegué. Estoy bastante cansado. Soy de Rafaela, Santa Fe”.Otro de los participantes señaló que “fue una carrera hermosa. Soy de Paraná. Es la primera vez que corro maratón, me encanta correr y quería sumarme a esta hermosa y emotiva iniciativa”.Un corredor oriundo de Santa Fe, comentó: “fue muy buena la carrera. No es la primera vez que corro, pero sí la primera que cruzo el Túnel corriendo. Es espectacular. Esta maratón es muy emotiva”.Otro hombre contó que “ha sido una carrera cansadora, estresante. Es la primera vez que corro. Soy de San Benito y quise sumarme para correr esta carrera, es un honor”.Un hombre oriundo de Paraná, señaló que es la segunda vez que corre la maratón y expresó: “me emociona ver tanta gente moviéndose por Malvinas. Es una alegría participar, es una carrera que crece año a año”.Una corredora, manifestó que “fue una carrera dura, hizo mucho calor pero estuvo bien organizada. Es un orgullo correr por Malvinas”.