Comienza otro tramo de obra en avenida Zanni y colectivos cambian recorridos

Colectivos

Paradas:

Paradas:

Este lunes 4 de abril iniciarán los trabajos en Zanni, desde Newbery hacia el sur. El Municipio informó a los vecinos sobre el reordenamiento de la circulación (habrá restricción sin cortes) y la prestación de servicios.El encuentro con frentistas, comerciantes y vecinos de la zona se llevó a cabo en el Club Deportivo Argentino Juniors."Explicamos la secuencia de trabajos para el cuarto tramo desde Newbery hasta Balbín. Aquí se implementará una medida distinta a los anteriores tramos, ya que no se cortará el tránsito y habrá circulación restringida por el carril contrario al que se intervenga", explicó Manuel Orsini, subsecretario de Obras por Contratación.De esta manera, el lunes 4 se comenzará en el sector comprendido entre Newbery y Crisólogo Larralde hasta el 11 de abril. Y desde el 11 al 18 de abril se continuará hasta Balbín. Las tareas consisten en trabajos de frezado del pavimento existente y construcción de las bases del sector a ensanchar."Hay que ser contemplativos y tener paciencia porque después vamos a disfrutar de una gran obra. Es importante que el vecino esté informado", destacó Liliana Martínez, del barrio 80 Viviendas."Es valioso tener este encuentro porque el Municipio expone los detalles y nosotros nuestro punto de vista. La obra es importante y embellece la zona", sostuvo Ricardo Centurión, vecino del lugar.Debido a la intervención, las líneas 12 y 24 tendrán modificaciones en sus recorridos habituales. En la diagramación alternativa se dispusieron paradas provisorias.1 - Av. Zanni y Balbín2 - Balbín y Gdor. Parera3 - Gdor. Parera y C. Larralde4 - C. Larralde y Vivanco5 - Vivanco y Estévez Boero6 - Vivanco y Solari7 - Vivanco y Av. Newbery8 - Av. Newbery y Gdor Parera1 - Av. Newbery y Vivanco2 - Vivanco y Solari3 - Vivanco y Estévez Boero4 -Vivanco y C. Larralde5 - C. Larralde y Gdor. Parera6- Gdor. Parera y Balbín7 - Balbín y Av. Zanni