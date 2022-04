Proponen investigar cuál es la delicia gastronómica que identifica a Paraná

Se acerca la Semana Santa y uno de los atractivos fuertes por los que muchos turistas eligen visitar la provincia es por su gastronomía típica, vinculada a los platos elaborados con pescado, que la tradición invita a comer en esta fecha. Sin embargo, la veda para proteger el recurso y actualmente la bajante histórica de los ríos de la zona –principalmente del Paraná–, provocaron que aquellos menúes promocionados habitualmente no se consigan. Ante este panorama, se impulsa un estudio para conocer con qué otro plato se identifica a la capital provincial, para poder ofrecer alternativas que sean atractivas para los visitantes de otras provincias.El mentor de esta iniciativa es el cocinero Ángel Sánchez, quien además es escritor, investigador y docente universitario. Sobre la misma, señaló: “Hace años se instaló con fuerza promocionar a Paraná como destino turístico y cada vez que se habla de la ciudad, se menciona que al venir acá se puede comer pescado de río. Se nombra a la boga, al dorado y al surubí. Pero hoy tenemos un problema con eso: está vedada su pesca y no se consiguen”.Efectivamente, cuando se consultan distintos sitios especializados en turismo en los que se hace referencia a lo que se puede comer en Entre Ríos, se dice que la provincia “ofrece una amplia variedad en gastronomía regional, siendo los platos a base de pescado su marca registrada”. Y opciones como “surubí al paquete”, o “dorado a la parrilla”, o “boga a la pizza” son las más buscadas cuando alguien llega a un comedor de pescado local procurando probar los sabores típicos de la zona.“Se les habla a los posibles turistas de estos pescados y vienen buscando probarlos, y como no los encuentra se les ofrece pacú, que en realidad no es de acá, se lo cría en el norte; se lo trae de Corrientes, de la zona de yerbatales y arroceras, porque allá la temperatura es la adecuada para su desarrollo”, indicó Sánchez a, en referencia a la especie que se produce en criaderos.Atento a esta realidad y observando cómo los destinos turísticos de otros países lograron posicionar un plato típico que los identifique, Sánchez impulsa una encuesta para conocer qué alternativas fuertes y viables pueden formar parte de la gastronomía de Paraná en la actualidad.Hoy esta investigación está en una etapa incipiente, y en breve podrá haber avances en los resultados. Al respecto, el reconocido cocinero explicó: “La encuesta será parte de un proyecto en el cual le preguntamos a la ciudadanía sobre el tema. Porque vamos a cualquier lado y para promocionar Paraná se le dice a la gente que venga a comer pescado acá. Pero cuando se habla de pescado, se hace referencia a un insumo, al pescado como mercadería, y no como un playo elaborado. Esto pasa en los sectores del turismo y en la comunidad en general. Y no estamos en condiciones hoy de hablar de un plato que identifique a Paraná”.“Cuando la gente habla de comer pescado como si fuese un plato típico de Paraná, no tiene en cuenta que son como 13 o 14 especies distintas, con sabores distintos. Lo que se necesita es poder mencionar un plato, como empanadas de pescado, o tal o cual pescado a la parrilla, alguno despinado a la plancha, y demás”, reflexionó el especialista en gastronomía regional.Asimismo, analizó: “En cualquier ciudad de Europa en la que la gastronomía se ha desarrollado seriamente, existe una identificación entre la comida y la cultura local. Tradicionalmente hay un plato que es típico, y es el que se nombra cuando uno pregunta en la oficina de Turismo o consulta en los sitios de Internet, o al hablar con la gente del lugar en la calle. Llegaron a esa identidad construyéndola, y es lo que nosotros, como paranaenses, tenemos que hacer también”.En este marco, el especialista comentó que la encuesta que elabora junto a un equipo de trabajo “fue pensada para determinar cuál es el plato que prefiere la gente”. Sobre este punto, refirió: “Las preguntas están diseñadas de una forma que podremos arribar a un resultado en el que quienes la contesten puedan dar cuenta de cuál creen que son las comidas que mejor representarían a la cultura paranaense”.En un sondeo experimental previo, las empanadas de pescado como plato que puede identificar a Paraná fue hasta el momento la respuesta predominante. También hubo menciones de pescado a la parrilla o frito. No obstante, Sánchez hizo hincapié en que falta completar esta investigación de manera formal y procesar datos con un rigor científico para arribar a una conclusión, por lo que se mostró precavido y discreto para hablar sobre esta aproximación, y pidió esperar a que se finalicen las etapas de desarrollo de este estudio. “Cuando tengamos estas estadísticas listas, vamos a poder hablar de eso”, remarcó.También adelantó que una vez que se arribe a una conclusión, proyectan llevar adelante campañas de concientización sobre el tema para que se conozca cuál es el plato más elegido de la ciudad. Y posteriormente realizar un sondeo para conocer qué es lo que ofrecen los comedores de la ciudad, e impulsar un estándar de platos o menúes que acompañen esta propuesta.Por ahora, este proyecto que asoma con entusiasmo motiva a pensar en el impacto que tendrá en el desarrollo turístico conocer el resultado al que se quiere llegar. Y aunque habrá que esperar por ahora una definición, poner en marcha una consulta sobre la identidad paranaense que interpele a los ciudadanos es un puntapié inicial que es bienvenido para seguir proyectando a la capital entrerriana como destino turístico con mucho más para ofrecer a los visitantes.