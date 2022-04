Colectivos: afirman que podrían disminuir frecuencias por falta de combustibles

Empresas de transporte de todo el país registran problemas para abastecerse de combustible desde el mes de marzo. Frente a este panorama, el asesor de la empresa ERSA, Roberto Albisu, contextualizó: “A partir del pasado mes las petroleras le quitaron a las empresas de transporte todo tipo de bonificaciones mayoristas, es decir que el precio del surtidor termina siendo un 10 por ciento menor que el que nos aplican a nosotros”. Además, agregó que se registró un aumento de precios del 31 por ciento en relación a enero.Roberto Albisu, también señaló que, a este problema de costos, se le suman los conflictos con la cantidad de combustible disponible y detalló: “Por una cuestión de logística y suministro, hay una reducción del 10 o 20 por ciento en relación a la cantidad de combustible a suministrar”.En cuanto a las particularidades de cada petrolera, apuntó que “YPF sostuvo el cupo que tenía firmado con el sector transporte en febrero. Sin embargo, en ese mes las empresas funcionan al 70 por ciento, por lo que ya estamos notando esta reducción, ya que ahora se demanda más el servicio”.En relación a Shell y AXION manifestó que “estas empresas no fijaron políticas en cuanto a porcentaje, sino que le mantienen el cupo a quienes son sus clientes habituales y a los que no, le han reducido la cantidad”.“En el caso concreto de Paraná, creemos que con lo que se tiene previsto de cantidad de combustible para suministrar, estamos en un 70 u 80 por ciento de las posibilidades de servicio que se pueden brindar”, informó Albisu a“Vamos a seguir prestando servicio, pero no podrá satisfacer las necesidades de la ciudad”, puntualizó, al tiempo que añadió que la situación “podría agravarse durante este mes, de acuerdo al panorama que nos brindó YPF”, concluyó.