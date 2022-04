Piden por la limpieza de un baldío que genera preocupación a los vecinos

Un terreno baldío, ubicado sobre calle Laprida al 800 en Paraná, genera preocupación entre los vecinos.



“El dueño no se hace cargo de la limpieza y nos dijo que no lo hará porque tiene un problema judicial con otros dueños y no está interesado en gastar para limpiarlo”, comentó a Elonce uno de los vecinos, Teo Gamarra.



Y agregó: “Llamamos a la Municipalidad en varias ocasiones, pero no nos dan una respuesta y nos dicen que tratar de ubicar al dueño, siendo que yo lo hice y sin conocerlo”.



En la oportunidad, el joven denunció que el baldío “es usado como baño público durante los fines de semana; y se esconde gente que roba en la cuadra y la Policía no puede acceder; el terreno da a una barranca y otras calles cortadas”.



Los vecinos esperan que alguien se responsabilice por la limpieza del terreno. (Elonce)